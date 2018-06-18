Ангела Меркель предложила обсудить вопрос о допуске беженцев в страны Евросоюза во время встречи с представителями Италии, Австрии и Греции.

Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные круги этих стран сообщило о "чрезвычайном саммите европейских стран", который Меркель якобы собирается созвать перед саммитом Евросоюза, который запланирован на 28-29 июня.

Однако канцлер ФРГ опровергла это сообщение. Представитель германского правительства заявил в Берлине, что никакого чрезвычайного саммита по поводу кризиса, вызванного беженцами, не запланировано. Его созыв был бы вопросом институтов Евросоюза. Однако, по его словам, правительство ФРГ собирается провести переговоры с представителями различных стран ЕС.

Возможно, ко встрече примкнут также Испания и балканские страны. По информации издания, переговоры могут пройти уже в ближайшее воскресенье. Тем самым Ангела Меркель собирается предотвратить самостоятельные шаги министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Министр путей сообщения Андреас Шойер (ХСС) заявил, что Зеехофер планирует начать контроль беженцев на границе уже на следующей неделе. Ранее между двумя партиями консервативного блока ХДС/ХСС разгорелся спор о "глобальном плане" по приему беженцев в Германии. Зеехофер не представил его на обсуждение кабинета, проигнорировав назначенное для этого заседание.

Хорст Зеехофер намеренно идет на конфронтацию с Меркель, требуя закрытия границ перед саммитом Евросоюза, на котором это решение должно быть принято совместно с другими членами ЕС. Пока что не ясно, кто победит в этой борьбе за власть внутри консервативного блока. Однако позиции Меркель уже заметно подорваны как в Христианско-демократическом союзе, так и среди населения. Так, ее рейтинг на прошлой неделе упал с 69 до 52 процентов. Также упал и рейтинг партий "большой коалиции" - СДПГ и блока ХДС/ХСС, который, по некоторым опросам, уже не обладает абсолютным большинством.

Тем не менее, как заявила генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Меркель и Зеехофер, в принципе, стремятся к одному и тому же - уменьшить приток беженцев через внешние границы Германии. При этом канцлеру важно, чтобы они оставались в странах, где уже подали заявление на убежище. Однако это должно быть достигнуто на основании соглашения с пограничными странами Евросоюза - Италии, Греции и Болгарии. "Германия находится в сердце Европы. Национальные самостоятельные шаги могут ослабить нашу переговорную позицию и, возможно, отразятся в других областях, например, евро", - заявила накануне близкая соратница Меркель.

Единоличное решение Зеехофера рассматривается как выражение нелояльности к канцлеру и желание идти на конфронтацию. Эксперты расценивают это как стремление председателя ХСС Хорста Зеехофера набрать очки накануне выборов в парламент Баварии, которые пройдут в октябре. ХСС - партия, которая представлена только в этой федеральной земле ФРГ. Ранее Зеехофер был также премьер-министром Баварии.