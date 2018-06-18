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18.06.2018 16:50
Рубрика: В мире

Меркель согласилась продолжать искать компромисс по беженцам

Текст: Екатерина Забродина

У немецких консерваторов пока еще остается шанс сохранить традиционный альянс, оказавшийся чуть ли не на грани развала из-за противоречий в миграционной политике между главой ХДС, канцлером Ангелой Меркель и лидером баварского ХСС, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером.

Фото: REUTERS
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Сегодня по итогам заседания президиума Христианско-демократического союза в Берлине Меркель объявила о том, что согласна продлить на две недели сроки поиска компромисса по вопросу о выдворении из страны беженцев, на котором настаивает экс-премьер Баварии. До этого никакого специального саммита ЕС проводиться не будет. При этом канцлер настаивает, что Берлин не пойдет на односторонние меры, но будет добиваться общеевропейского консенсуса.

Пока каждая из сторон продолжает настаивать на своем. Камнем преткновения, напомним, остается тактика борьбы с нелегалами. Согласно плану, разработанному командой Зеехофера (впрочем, он до сих пор официально полностью не обнародован и известен лишь по отдельным утечкам), миграционные службы ФРГ будут безо всяких разбирательств разворачивать на границе тех просителей убежища, которые не имеют при себе документов, уже получили отказ на въезд или зарегистрировались в другой стране ЕС.

Как передает Spiegel Online, Ангела Меркель уже частично согласилась на депортацию лиц этой категории, но считает, что "процесс не должен быть автоматическим", как этого хотели бы в МВД. При этом лидер баварских консерваторов посетовал, что федеральный канцлер ограничилась всего лишь двухнедельным сроком "в столь важном вопросе".

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