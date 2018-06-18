МИД: РФ приветствует приостановку военных учений США и Южной Кореи

Россия считает позитивным шагом приостановку США совместных военных учений с Республикой Корея. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Мы рассматриваем это как шаг в правильном направлении, позитивное развитие. Мы выступаем не то чтобы за прекращение учений. Мы выступаем за сокращение уровня военной конфронтации в регионе. Безусловно, проведение учений в период, особенно когда проходят переговоры, является неуместным. Собственно, это и сказал президент Трамп, используя именно это слово", - цитирует российского дипломата РИА Новости.

Также замглавы МИД анонсировал обсуждение трехсторонних (Россия, КНДР, Республика Корея - прим. "РГ") экономических проектов в ходе предстоящего визита в Москву президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Мы планируем обсуждение этой темы с нашими южнокорейскими партнерами", - отметил Игорь Моргулов.