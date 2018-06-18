Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли

Минфин согласен на предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

Однако, отметил он, вводить такую норму можно не ранее 2020 года. Для этого необходимо оценить готовность информационных систем ФТС, передает ТАСС.

Он уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1000 до 500 евро. "Посмотрим, потом будем уже двигаться дальше, получая обратную связь", - пояснил он.

Ранее "Ведомости" написали, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных онлайн-магазинах. Это добавит 25 млрд рублей в бюджет.