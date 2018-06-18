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18.06.2018 14:52
Рубрика: Экономика

Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли

Текст: Ирина Жандарова

Минфин согласен на предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

Однако, отметил он, вводить такую норму можно не ранее 2020 года. Для этого необходимо оценить готовность информационных систем ФТС, передает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
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Он уточнил, что первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1000 до 500 евро. "Посмотрим, потом будем уже двигаться дальше, получая обратную связь", - пояснил он.

Ранее "Ведомости" написали, что Федеральная таможенная служба предложила Минфину облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных онлайн-магазинах. Это добавит 25 млрд рублей в бюджет.

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