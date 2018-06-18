Центры трудоустройства людей старшего возраста могут появиться в регионах. Минтруд порекомендовал территориям открывать в центрах занятости населения специальные подразделения, которые помогали бы пожилым людям находить работу.

Службы занятости и сейчас занимаются трудоустройством россиян предпенсионного и пенсионного возраста. Они могут направлять их на переобучение или повышение квалификации, давать бесплатные консультации, оказывать услуги по профориентации. Теперь эта работа будет усилена, уточнили "РГ" в минтруде.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству разработать меры, которые устранят препятствия для трудоустройства людей старшего возраста. А Роструд обязан будет следить, чтобы на рынке труда не было возрастной дискриминации.

По данным минтруда, сейчас около трети россиян пенсионного возраста продолжают трудиться. В первые 3-5 лет после назначения пенсии этот показатель даже выше. Заметно снижается он лишь по достижении работниками 65 лет. В минтруде также отмечают, что в России сейчас наблюдается растущий дефицит на рынке труда. Особенно востребованы квалифицированные рабочие и специалисты. Это заставляет многих работодателей, раньше предпочитавших брать в штат людей помоложе, смотреть на работников в возрасте другими глазами.

По данным исследования кадрового агентства ЮНИТИ, в 2013-2015 годах для подавляющего большинства компаний и организаций возраст кандидата был ключевым фактором при приеме на работу. Сейчас определяющим его считают лишь четверть работодателей.

"С ростом экономики кандидаты старшего возраста действительно стали интереснее, но не для бизнеса в целом, а в определенных сегментах, например в производстве, - уточняет управляющий директор ЮНИТИ Феликс Кугел. - Такие соискатели более лояльны и ответственны".

Рынку не хватает инженерно-технических специалистов, учителей и врачей, в этих секторах часто встречаются возрастные работники, отмечает, в свою очередь, Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

По данным исследования международной консалтинговой компании Deloitte, в США более 80 процентов работодателей считают людей от 50 лет ценным ресурсом для наставничества, важным источником знаний и жизненного опыта. "Наш бизнес тоже постепенно к этому приходит", - констатирует Рустам Барноходжаев, руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами ЮНИТИ.

Около трети россиян после назначения пенсии продолжают трудиться. В первые три-пять лет таких еще больше

По мнению Ангелины Воскресенской, менеджера рекрутинговой компании Antal, нужно менять стереотип, что люди после определенного возраста теряют эффективность. "Сотрудники после 50 помимо жизненного и профессионального опыта имеют и другие преимущества. Они готовы стабильно и качественно трудиться, не меняя места работы по многу лет. Не отвлекаются на семейные заботы, так как их дети уже взрослые", - перечисляет Воскресенская.

Однако, чтобы помочь людям в возрасте адаптироваться на стремительно меняющемся рынке труда, потребуется обучение новым технологиям, полагают эксперты. По мнению Игнатовой, полезным будет внедрение адаптационных программ и коммуникационные курсы, которые должны устранить барьеры в общении между поколениями.