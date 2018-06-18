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Рубрика: В мире

На выборах президента Колумбии победил 41-летний Иван Дуке

Текст: Максим Макарычев
Кандидат от партии "Демократический центр", правый консерватор Иван Дуке, по предварительным данным, одержал победу во втором туре выборов президента Колумбии.
Фото: REUTERS/Andres Stapff Фото: REUTERS/Andres Stapff
Фото: REUTERS/Andres Stapff

Как сообщает AFP со ссылкой на данные местного избиркома, 41-летний Дуке после обработки 99 процентов бюллетеней набрал 53,98 процента голосов против 41,8 процента у 58-летнего Густаво Петро, представителя движения Human Colombia. Петро, в свое время принимавший участие в партизанском движении в Колумбии, признал победу своего оппонента. "Вы президент Колумбии (...) С сегодняшнего дня мы - оппозиция", - сказал Петро, бывший мэр столицы страны Боготы и большой поклонник покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

С победой Дуке уже поздравил действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, предложив ему "всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти".

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Иван Дуке становится самым молодым главой государства в Колумбии с 1872 года. С ним была избрана первая женщина-вице-президент страны Марта Лючия Рамирес, которая также была первой женщиной - министром обороны Колумбии во время первого срока президентства правоцентриста Мануэля Урибе (2002-2010 годы).

Дуке называют ставленником и воспитанником Урибе. Свое восхождение по карьерной лестнице этот дипломированный юрист и экономист, родившийся в Боготе в семье известного политика и бывшего министра Ивана Дуке Эскобара, обучавшийся в США, начал с работы в Андской корпорации развития. Затем он работал советником министра финансов Колумбии, трудился в Межамериканском банке развития. В 2010 году стал советником Урибе по вопросам сотрудничества с ООН. В 2014 году стал сенатором от партии "Демократический центр", а в прошлом году был выдвинут кандидатом в президенты Колумбии, в первом туре выборов набрав 39 процентов голосов. Дуке также является профессором и писателем, соавтором книги "Оранжевая экономика".

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Как отмечают аналитики, Дуке предстоит решить массу проблем в стране, которая по-прежнему сталкивается с коррупцией и сильным неравенством, особенно в сфере образования и здравоохранения, а также с насилием вооруженных групп, борющихся за незаконный оборот наркотиков в Колумбии, крупнейшем в мире производителем кокаина.

Новичка в политике Ивана Дуке поддерживают консерваторы, христианские партии, евангелисты и ультраправые.

Одним из первых громких заявлений Дуке стало провозглашенное им намерение пересмотреть мирное соглашение с партизанским движением ФАРК, которое было достигнуто после 52 лет гражданского противостояния в Колумбии, стоившего стране восьми миллионов погибших, пропавших без вести и перемещенных лиц. В соответствии с соглашением мятежники согласились сложить оружие, выйти из джунглей и добиваться своих целей через политику, а не через партизанскую войну.

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"Мы просим Бога и народ Колумбии дать нам силы, чтобы преобразовать страну", - сказал Дуке, огласив свое намерение защищать свободу предпринимательства, чтобы оживить четвертую экономику в Латинской Америке. Он хочет сократить налоги и количество госслужащих.

Дуке также намерен отправить в тюрьму лидеров ФАРКа, виновных в серьезных преступлениях, и запретить им избираться в конгресс. Кроме того, он заявил, что пересмотрит преступления, совершенные партизанами.

"Одно из самых больших неизвестных - это то, что произойдет с мирным процессом", - констатировал аналитик из Университета Росарио Янн Бассет.

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