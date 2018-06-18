На выборах президента Колумбии победил 41-летний Иван Дуке

Кандидат от партии "Демократический центр", правый консерватор Иван Дуке, по предварительным данным, одержал победу во втором туре выборов президента Колумбии.

Как сообщает AFP со ссылкой на данные местного избиркома, 41-летний Дуке после обработки 99 процентов бюллетеней набрал 53,98 процента голосов против 41,8 процента у 58-летнего Густаво Петро, представителя движения Human Colombia. Петро, в свое время принимавший участие в партизанском движении в Колумбии, признал победу своего оппонента. "Вы президент Колумбии (...) С сегодняшнего дня мы - оппозиция", - сказал Петро, бывший мэр столицы страны Боготы и большой поклонник покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса.

С победой Дуке уже поздравил действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, предложив ему "всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти".

Иван Дуке становится самым молодым главой государства в Колумбии с 1872 года. С ним была избрана первая женщина-вице-президент страны Марта Лючия Рамирес, которая также была первой женщиной - министром обороны Колумбии во время первого срока президентства правоцентриста Мануэля Урибе (2002-2010 годы).

Дуке называют ставленником и воспитанником Урибе. Свое восхождение по карьерной лестнице этот дипломированный юрист и экономист, родившийся в Боготе в семье известного политика и бывшего министра Ивана Дуке Эскобара, обучавшийся в США, начал с работы в Андской корпорации развития. Затем он работал советником министра финансов Колумбии, трудился в Межамериканском банке развития. В 2010 году стал советником Урибе по вопросам сотрудничества с ООН. В 2014 году стал сенатором от партии "Демократический центр", а в прошлом году был выдвинут кандидатом в президенты Колумбии, в первом туре выборов набрав 39 процентов голосов. Дуке также является профессором и писателем, соавтором книги "Оранжевая экономика".

Как отмечают аналитики, Дуке предстоит решить массу проблем в стране, которая по-прежнему сталкивается с коррупцией и сильным неравенством, особенно в сфере образования и здравоохранения, а также с насилием вооруженных групп, борющихся за незаконный оборот наркотиков в Колумбии, крупнейшем в мире производителем кокаина.

Новичка в политике Ивана Дуке поддерживают консерваторы, христианские партии, евангелисты и ультраправые.

Одним из первых громких заявлений Дуке стало провозглашенное им намерение пересмотреть мирное соглашение с партизанским движением ФАРК, которое было достигнуто после 52 лет гражданского противостояния в Колумбии, стоившего стране восьми миллионов погибших, пропавших без вести и перемещенных лиц. В соответствии с соглашением мятежники согласились сложить оружие, выйти из джунглей и добиваться своих целей через политику, а не через партизанскую войну.

"Мы просим Бога и народ Колумбии дать нам силы, чтобы преобразовать страну", - сказал Дуке, огласив свое намерение защищать свободу предпринимательства, чтобы оживить четвертую экономику в Латинской Америке. Он хочет сократить налоги и количество госслужащих.

Дуке также намерен отправить в тюрьму лидеров ФАРКа, виновных в серьезных преступлениях, и запретить им избираться в конгресс. Кроме того, он заявил, что пересмотрит преступления, совершенные партизанами.

"Одно из самых больших неизвестных - это то, что произойдет с мирным процессом", - констатировал аналитик из Университета Росарио Янн Бассет.