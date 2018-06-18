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18.06.2018 11:10
Рубрика: Экономика

Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в рамках ОПЕК+

Текст: Татьяна Шадрина

Мировые цены на нефть идут на понижение. Причиной тому стали прогнозы по росту добычи "черного золота" странами ОПЕК+.

Решение о постепенном росте добычи может быть принято в субботу 23 июня на встрече представителей стран соглашения.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Как сообщает The Financial Times, нефтяные котировки на мировых рынках опускались до минимальных значений за последние шесть недель.

Нефть марки Brent сегодня утром на мировых рынках снизилась до 72,88 доллара за баррель, а WTI до 63,73 доллара за баррель при заключении контрактов на август.

Вторым фактором, который тянет стоимость нефти вниз, является обострение торгового противостояния США и КНР.

В конце прошлой недели США ввели ввозную пошлину в 25 процентов  на импорт из Китая. КНР планирует ввести аналогичные меры (25-процентную ввозную пошлину) на 659 наименовании продукции, произведенной в США.

Торговое противостояние отрицательно отразиться на мировом инвестклимате, считают эксперты.

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