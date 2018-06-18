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Новейший смартфон Samsung резко подешевел в России

18.06.2018,  
17:46
Текст: Антон Благовещенский

Смартфон Samsung Galaxy S9, анонсированный в конце февраля 2018 года, появился в продаже в России в марте по цене 60 тысяч рублей. Теперь флагманский смартфон можно приобрести в полтора раза дешевле - за 40 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.

Galaxy S9 - "младший брат" в актуальной флагманской линейке. От модели Galaxy S8 он отличается улучшенной камерой, а также расположением дактилоскопического сканера на задней панели устройства.

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Устройство оснащено 5,8-дюймовым безрамочным экраном с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960x1440 пикселей. Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, постоянной - 64 гигабайта (в базовой версии).

За сумму, сравнимую с той, что просят за Galaxy S9, можно приобрести 128-гигабайтный iPhone 7, Xiaomi Mi Mix 2s, Huawei P20 (данные "Яндекс.Маркета").

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Фото: depositphotos.com
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