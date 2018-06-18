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18.06.2018,  
20:17
Текст: Руслан Мельников

Новый боевой корабль будет компромиссом между БДК и вертолетоносцем

Новый боевой корабль, разработка которого сейчас ведется в России, будет своеобразным компромиссом между большим десантным кораблем и более дорогим вертолетоносцем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена экспертного совета коллегии ВПК России Виктора Мураховского. Речь идет о новым десантном корабле, водоизмещение которого оценивается в восемь тысяч тонн.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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"Конечно, это не российский "Мистраль", что видно по его гораздо более низкому водоизмещению. Этот проект - определенный компромисс для нашего флота. Такой корабль проще и дешевле создать", - отметил Виктор Мураховский. Он также подчеркнул, что из-за санкций при создании такого корабля военное руководство будет привлекать отечественных поставщиков.

По мнению Виктора Мураховского, новый корабль станет выполнять скорее функции универсального десантного корабля, высаживающего десант с помощью катеров и вертолетов. Также эксперт высказал мнение о том, что подобные корабли могут использоваться в районе Курильских островов и Калининградской области, а также в Средиземном море "в связи с операцией в Сирии".

Как считает Виктор Мураховский, на каждое из этих направлений нужно поставить как минимум по два таких корабля. Напомним, ранее стало известно, что совершенно новый корабль разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро.

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