Новый глава МЧС России занял еще один важный пост

Глава МЧС России Евгений Зиничев назначен председателем Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Сообщение об этом уже появилось на официальном сайте МЧС России.

Новый пост - это не параллельная должность, автоматически сопутствующая должности министра. Для назначения необходимо распоряжение правительства РФ. По сообщениям пресс-службы МЧС, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром 13 июня.

Так что теперь на Евгения Зиничева лягут еще и координационные функции.

Правительственная комиссия - это инструмент, обеспечивающий согласование действий органов исполнительной власти, государственных и иных организаций в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В недрах Комиссии разрабатываются различные предложения по реализации госполитики по безопасности. Также она занимается координинацией деятельности органов управления и сил единой государственной системы, так называемой, системы РСЧС.

Иными словами, если глава МЧС отвечает за профилактику и ликвидацию ЧС, то председатель Комиссии занимается помимо этого еще и организацией поставарийного восстановления, в частности, восстановлением разрушенного жилья, строительством объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.