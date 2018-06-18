ОНФ запустил интерактивную карту доступности медпомощи

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в понедельник представил свой новый проект - интерактивную карту доступности медицинской помощи. В первую очередь на ней будет отражено состояние медицины в сельских районах России.

Как рассказал на пресс-конференции координатор Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин, учитывая масштаб проблемы и недостаточность локальных успехов в этой области, эксперты ОНФ приняли решение вывести мониторинг доступности медицинских услуг на качественно новый уровень.

"Карта доступности медпомощи" позволит собрать, обработать и проанализировать информацию о работе организаций первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах, отметил он. "А самое главное - учесть мнение граждан, местных жителей, выявить их потребности. Информация обо всех выявленных недостатках будет доведена до соответствующих органов власти", - добавил Говорин.

Наполнение карты уже началось, оно продлится до 2020 года. Информацию на карте смогут размещать не только активисты ОНФ, но и граждане. Интернет-ресурс состоит из четырех основных блоков. В первом будут собираться данные о сети уже действующих медорганизаций в малых населенных пунктах. Во втором - о планах строительства новых учреждений. В третьем блоке граждане смогут отметить населенные пункты, в которых не хватает медорганизаций. Четвертый блок будет посвящен оценке эффективности мероприятий по профилактике заболеваний и внедрению здорового образа жизни.

Актуальность и достоверность собираемой информации будет обеспечена тем, что ее предоставят сами жители, а также эксперты ОНФ по факту проводимых ими рейдов, отметил Говорин. Поэтому Народный фронт призывает активно пользоваться интерактивным инструментом всех неравнодушных - местных жителей и медицинский персонал, экспертов и общественников.

В Минздраве идею поддержали. Как рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в ведомстве еще в 2015 году заработала своя геоинформационная карта медучреждений, а инициатива ОНФ поможет отразить ситуацию более полно. "Проект, который сегодня реализуется ОНФ, исключительно важен. Карта очень органично дополняет геоинформационную карту тем, что она учитывает мнение населения", - сказал он.

Сагалай также отметил, что уровень доступности медучреждений коррелирует с продолжительностью жизни и уровнем жизни граждан. На селе, как правило, он ниже уровня жизни в городе, сказал Салагай. "Если мы говорим о динамике, то разность между продолжительностью жизни россиян на селе и в городе в 2011 году составляла 2,5 года, а в 2017 году - 1,8 лет", - подчеркнул замминистра.