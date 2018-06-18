Ученые предупредили об опасности короткого сна

Последние разработки корейских ученых перевернули с ног на голову все представления о роли сна для самочувствия человека. Мечта многих людей "наконец-то выспаться" не столь хороша, как кажется на первый взгляд.

Оказывается, переизбыток сна может вызывать такие же негативные изменения в организме человека, как и его дефицит. Результаты исследования специалистов медицинского колледжа Сеульского Национального университета опубликованы в журнале BMC Public Health. В течение десяти лет, с 2004 по 2013 годы, они обследовали более 133 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 69 лет, собирая данные об их образе жизни, рационе питания, физических нагрузках, использовании лекарств и семейном анамнезе.

Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина страдают метаболическим синдромом. Его признаки - это гипертония, ожирение, сердечно-сосудистые проблемы, повышенный уровень содержания сахара в крови (диабет) и низкий - "хорошего" холестерина.

Сопоставив полученные данные, ученые выявили определенную закономерность. Больше всего страдающих метаболическим синдромом мужчин оказалось среди тех, кто спит меньше шести часов в сутки. А у женщин, наоборот, среди тех, кто залеживается в постели больше десяти часов. Таким образом, для мужчин наиболее вреден слишком короткий сон, а для женщин - слишком длинный.

Выводы таковы: спать нужно 7-8 часов в сутки, а дневной сон хорошо бы ограничивать до 30 минут, при этом желательно избегать стимуляторов, таких как кофеин и энергетические напитки перед сном, а еще не нужно перед тем как укладываться в постель, принимать тяжелую или жирную пищу.