Песков назвал противодействие "Северному потоку-2" нарушением конкуренции

"Северный поток-2" - проект без политической подоплеки и мешать ему - нарушать принципы свободной конкуренции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев собирается создать в ЕС группу, которая должна остановить строительство "Северного потока-2": по его мнению, проект направлен против Украины.

"Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но еще раз повторяем: это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы безусловно, скажем так, нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - заявил Песков. Проект в том числе направлен на обеспечение энергобезопасности Европы, напомнил он.