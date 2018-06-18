Песков: Рано говорить о прогрессе в обмене осужденными между Украиной и РФ

Ситуация с обменом осужденными между Россией и Украиной пока не изменилась, говорить о прогрессе после разговора Владимира Путина и Петра Порошенко еще рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно говорить, ведется работа по исполнению договоренностей и понимания, которые были достигнуты в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Порошенко, и только по результатам этой работы можно будет о чем-то говорить", - цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее президенты договорились о том, что уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных на территории России и Украины. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова планирует визит на Украину уже на этой неделе.