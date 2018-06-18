Попытки противодействовать "Северному потоку-2" идут в нарушение норм свободной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Северный поток-2" - исключительно коммерческий проект, там нет политической подоплеки, цитирует Пескова ТАСС. Он также напомнил, что Россия в данном проекте взаимодействует с ФРГ и рядом других государств и компаний. "Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие", - отметил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинский лидер Петр Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2". В частности, Украина приглашает Германию создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой страны. При этом главное условие участия в этом проекте - отказ от "Северного потока - 2".