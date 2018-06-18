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Рубрика: Общество
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Почему "офсайд" пишется с одной ф, а "плей-офф" - с двумя

Текст: Елена Кухтенкова

В России властвует футбол. А знают ли любители русского языка и этой игры, почему "бутса" - женского рода, а "кед" - мужского? И почему слово "офсайд" пишется с одной "ф", а "плей-офф" - с двумя? Специализированный справочно-информационный портал "Грамота.ру" подготовил ответы на эти и другие связанные с грамматикой игры вопросы.

Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Начнем с того, что слово "футбол" 100 лет назад произносилось с ударением на "у" и могло употребляться в том числе как первая часть сложных слов (как сейчас онлайн-): футбол-клуб.

Главное футбольное слово "гол" означало когда-то "ворота", а не "попадание мяча в ворота".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Теперь о непредсказуемой букве "ф". Слово офсайд по-русски пишется с одной, а плей-офф - с двумя, хотя и там, и там английское "off". И ничем это не объясняется. Просто так сложилось.

Лингвисты "Грамота.ру" предлагают сравнить написание английского слова champion (откуда наше чемпион) и названия главной улицы Парижа: Champs-Élysées (Елисейские Поля). Это не случайное совпадение: английское слово - из французского. А первоисточник - латинское campus "поле". Чемпион изначально - "боец", "воин", потом "победитель". А латинское campus означало не только "поле", но и "поле сражения".

Один из важнейших для русского человека вопросов: а судьи кто? Арбитром в античности могли называть и председателя пира, законодателя пиршественного стола. И он назначал "тосты", как теперь "пенальти", поэтому к нему наверняка тоже были претензии.

Еще один персонаж, который часто влияет на исход матча: болельщик. Слово "болельщик" действительно образовано от глагола "болеть" в переносном значении, развившемся на базе прямого - "испытывать боль". Но раньше "болельщик" часто говорили о том, "кто проявляет участие, заинтересованность в каком-то деле, заботится, беспокоится о нем". Вот пример из Л. Успенского: "В России его [Уэллса] слышат и понимают... как великого болельщика за будущее человечества".

Вот загадка: чем связаны такие похожие слова, как "турнир" и "турник"? Историки языка объясняют, что они восходят к латинскому корню со значением "круг, оборот, поворот, вращение".

И об обуви, без нее в футболе никуда. Бутсы, гетры и кроссовки в единственном числе женского рода (одна бутса, гетра, кроссовка), а кеды - мужского (один кед).

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