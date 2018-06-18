"Почте России" разрешат взимать таможенные пошлины

"Почта России" и Федеральная таможенная служба разработали технологию, которая позволяет взимать пошлину при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе. Это позволит упростить процедуру администрирования и недопущения логистического коллапса, отмечают на предприятии.

В ближайшее время "Почта России" ожидает подписание приказа Минфина о придание ей статуса уполномоченного оператора и о порядке взимания таможенных пошлин. Это пригодится, даже если в России будет просто снижен порог пошлин с тысячи до 200 евро, а не только если за все посылки из-за рубежа придется платить пошлину.