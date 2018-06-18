Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка

Как выяснилось, в ходе эксплуатации комплексов "Уран-9" в Сирии был выявлен целый ряд недостатков. Среди них недостаточная дальность и, как следствие, случаи потери управления, низкая надежность отдельных элементов ходовой части, нестабильная работа пушки и ПТУР, невозможность ведения огня на ходу и низкое качество оптики, затрудняющее ведение разведки. В результате был сделан вывод о нецелесообразности оснащения мотострелковых бригад имеющимися роботехническими комплексами.

Отметим, что "Уран-9" создавался, чтобы снизить потери личного состава в ходе боевых действий. В том числе при проведении разведывательных и антитеррористических операций в городских условиях. Он имеет мощное вооружение - 30-мм автоматическую пушку 2А72, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Ракетное вооружение представлено противотанковым управляемым комплексом "Атака", которое позволяет поражать цели на дальности 5000 метров. Также монтируются реактивные пехотные огнеметы "Шмель-М".

В презентации сказано, что в ближайшие 10-15 лет боевые роботы не смогут "выполнять поставленные задачи в классических видах боевых действий, действуя боевых порядках общевойсковых подразделений". Однако их можно и нужно применять при штурме объектов и укрепленных районов противника, а также для уничтожения его бронированных и огневых средств.

В целом эти выводы соответствуют аналогичным заключениям, сделанным чуть ранее армией США по итогам американских работ по робототехническим комплексам, сообщает bmpd. Также в презентации содержатся изображения роботизированных боевых машин, которые находятся в разработке.

Некоторые из них опубликованы впервые. Среди них машина управления, штурмовой танк с бульдозерным отвалом и боевая машина поддержки танков.

О машине управления информации практически нет - судя по изображению, она будет вооружена пулеметом.

Для танка предлагается несколько комплектов вооружения на выбор. Так, на него можно устанавливать пулемет и 125 или 152-мм пушку или автоматическую 30-мм автоматическую пушку 2А42, пулемет и 4 контейнера для пуска ПТУР.

Роботизированную БМПТ вооружат 57-мм или 30-мм пушкой, ПТРК и пулеметом. В качестве альтернативы на нее можно будет установить РПО-2. На представленных машинах имеются люки для экипажа. То есть предусматривается возможность использования техники как в беспилотном, так и в обычном режиме.

Напомним, что в мае в Сети появились первые изображения боевой машины морской пехоты.