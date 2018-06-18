При досрочном погашении кредита банки вернут часть страховки

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита, в том числе ипотечного, об этом сообщается на сайте кабмина.

При оформлении кредитов сегодня широкое распространение получила практика заключения договоров страхования, которые выступают обеспечением исполнение обязательств заемщика.

В российской правоприменительной практике в случае досрочного возврата заемщиком всей суммы потребительского кредита ему зачастую отказывают в возврате части страховой премии за неистекший период страхования. Делается это со ссылкой на пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса, в котором говорится, что при досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная премия не возвращается.

Первый законопроект вносит изменения в пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса, предусматривает возможность возврата заемщику части уплаченной им страховой премии. Второй - вносит изменения в статью 11 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 91 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", и устанавливает, что премия подлежит возврату за вычетом части средств пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

Для получения средств от страховой компании заявить о возврате премии необходимо в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита. Если же договор страхования заключаются банком от своего имени, заявить о возврате средств необходимо в течение 10 рабочих дней.