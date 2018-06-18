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18.06.2018 17:46
Рубрика: Экономика

Прибыль российских банков упала почти на 20%

Текст: Роман Маркелов

Прибыль российских банков за январь-май 2018 года составила 527 миллиардов рублей. За тот же период 2017 года она составила 653 миллиарда рублей - таким образом, показатель сократился на 19,3 процента. Об этом говорится в обзоре Банка России "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Регулятор связывает снижение прибыли банков с началом проведения процедуры финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в отдельных кредитных организациях - оно привело к существенному доформированию резервов у таких банков. Без учета таких банков прибыль банковского сектора за пять месяцев увеличилась бы и составила 717 миллиардов рублей, говорится в комментарии ЦБ.

В апреле зампред Банка России Василий Поздышев отмечал, что прибыль российских банков в первом квартале составляла 352 миллиарда рублей. В январе-марте 2017 года показатель равнялся 339 миллиардам рублей.

Всего в 2017 году российские банки заработали 790 миллиардов рублей, в 2016 году - 930 миллиардов рублей. В феврале глава Банка России прогнозировала рекордную прибыль банковского сектора в 1,5 триллиона рублей в 2018 году, но уточняла, что этот прогноз может быть скорректирован вниз.

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