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Рубрика: Экономика

Море, горы и ледник

Названы главные направления отдыха и путешествий
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
В России станут развивать культурно-познавательный, активный, оздоровительный, круизный и экологический туризм. Проекты по этим направлениям получат господдержку.
В кластере "Сибирь" будут развивать активный туризм - походы в горы, рафтинг, катание на лыжах. Фото: photoxpress В кластере "Сибирь" будут развивать активный туризм - походы в горы, рафтинг, катание на лыжах. Фото: photoxpress
В кластере "Сибирь" будут развивать активный туризм - походы в горы, рафтинг, катание на лыжах. Фото: photoxpress

Средства по новой целевой федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы регионы получат на конкурсной основе под проекты, разработанные по единым параметрам. Ростуризм утвердил методические рекомендации по составлению планов инвестпроектов. С копией документа ознакомилась "Российская газета".

Сохранен кластерный подход. Регионы распределили по пяти приоритетным видам туризма с учетом географии, климата и структуры спроса.

Например, культурно-познавательный туризм - знакомство с памятниками культуры, природы, традициями и обычаями, станет основой укрупненного инвестиционного проекта "Серебряное ожерелье России". Сюда входят северо-западные регионы страны.

Фото: Ольга Максимова/ РГ
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Активный туризм (посещение горнолыжных курортов, спортивных баз) будут развивать в рамках кластера "Сибирь", который охватывает Алтайский край, Кемеровскую и Новосибирскую области, республики Хакасия, Тыва и Алтай.

Оздоровительный туризм поддержат на побережье Черноморского и Каспийского морей, по берегам Волги и на Кавказе, а регионами экологического туризма станут Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край.

Обширные перспективы просматриваются в области развития круизного туризма - в Приморском крае и на Дальнем Востоке, в приволжских регионах и в рамках кластера "Русская Арктика".

Чтобы попасть в федеральную программу, региональный план инвестпроекта должен включать анализ спроса на рынке туруслуг, описание существующих и необходимых новых гостиниц, парковок, дорог и других объектов инфраструктуры, прогноз изменения турпотоков. При этом совокупный объем инвестиций должен быть не меньше двух миллиардов рублей.

В стране вводится стандартизированный подход к оценке качества предлагаемых регионами проектов и готовности региональных властей к их реализации, отмечают в Ростуризме.

Для того чтобы создание туристских кластеров в рамках новой ФЦП оказалось эффективным, стоит провести инвентаризацию уже имеющихся объектов и на этой основе усилить работу, говорит ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов. Также стоит уделить внимание развитию социального туризма и поддержать молодежный туризм - этот сектор пока проседает. Кроме того, важен кадровый вопрос, отмечает эксперт. Многие представители туротрасли на местах не имеют специального образования.

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