Производителям техники для пищепрома предоставят субсидии

Минпромторг открыл прием заявок на предоставление субсидий для предприятий, выпускающих пищевое оборудование. Это техника для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных продуктов, детского питания, сахара, напитков, переработки мяса и рыбы, упаковки, охлаждения и хранения продуктов питания, оборудования для кафе и ресторанов.

Производители машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности могут претендовать на получение бюджетных средств в размере 15% от цены оборудования, а при продаже покупателям из Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Севастополя и Калининградской области - в размере 20%.