Путин обсудил с главой РФПИ привлекательные инвестпроекты

О работе по привлечению иностранного капитала речь шла на встрече президента с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"О профессиональных проектах коротко, если можно. Много проектов, много инвесторов вкладывают", - начал докладчик.

"Давайте поговорим, - кивнул глава государства. - Мы с вами регулярно общаемся, смотрим за этими проектами. Я так понимаю, вы могли бы что-то рассказать по актуальным вопросам".

"Владимир Владимирович, в рамках исполнения ваших майских указов и резкого увеличения притока инвестиций в инфраструктуру и в технологии мы активно проработали с нашими партнерами резкое увеличение инвестиций в эти сектора. И мы видим, что они очень ценят макроэкономическую стабильность России, видят, что можно чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру", - сообщил Дмитриев. И на 3 триллиона рублей, которые планируется инвестировать через Фонд развития, можно будет более 7 триллионов рублей от партнеров, соинвесторов, и в инфраструктуру, и в технологии.

"Эти инвестиции позволят увеличить ВВП на 2 процента в год, что нам кажется крайне важной цифрой", - продолжил глава РФПИ. "Мы проанализировали более 70 различных проектов, мы понимаем, в каких областях надо инвестировать, сколько потребуется частных средств и какой каждый из этих проектов даст эффект на рост валового национального продукта, поэтому очень хотим привлекать наших партнеров в эти проекты. Это пункт номер один", - сказал он.

"Также наращиваем инвестиции в технологии, - уточнил докладчик. - Мы - это уже более 58 процентов всех инвестиций в технологии России вместе с нашими партнерами". "Также в этом месяце у нас была встреча с Мухаммедом Бен Сальманом, Наследным принцем Саудовской Аравии. Они с нами уже проинвестировали более 2 миллиардов долларов в различные проекты и в том числе позволяют нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики", - заметил он.

"Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у вас сейчас в проработке следующие 2 миллиарда, то есть проекты на следующие 2 миллиарда. А всего там - 10?" - спросил президент.

"Да. Они выделили 10 миллиардов, уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств", - сообщил собеседник.