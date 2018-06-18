Сумасшествие. Вот каким словом можно охарактеризовать то, как поддерживают свою команду мексиканцы. За три часа до начала встречи в окрестностях "Лужников" было столько людей в зеленой форме, что на минуту возникло впечатление, будто все это происходит в Мехико.

Прогулка от метро до стадиона превратилась в развлечение для зрителей. Благодаря мексиканцам. В каких только нарядах они ни приехали к нам: в масках героев из всемирно известных комиксов, в сомбреро и в ярко-зеленых плащах. И все пели! Настолько громко, что в недоумении оставались даже немецкие болельщики, которые тихо-спокойно шли по направлению к арене. Где также в большинстве своем были мексиканцы.

Среди них и особенная болельщица. 82-летняя Патрисия впервые в жизни приехала на чемпионат мира, чтобы поддержать сборную Мексики. Женщина двигается медленно и опирается на трость, но помощь сыновей и внука ей не нужна. На вопрос о самочувствии отвечает: "Все здорово! У вас в России так здорово, что я бы с удовольствием осталась здесь".

Мексика - одна из самых стабильных команд чемпионата мира: 16 раз принимала участие в финальной стадии турнира. Это рекордный показатель среди команд, которые пока так и не выиграли ЧМ. Начиная с 1994 года, то есть шесть раз подряд, сборная выходила из группы, но вылетала в 1/8 финала. С одной стороны - само по себе участие в плей-офф ЧМ можно считать большим достижением. Но мексиканцам этого мало. В стране, в которой люди по-хорошему больны футболом, хотят большего.

Одной из главных бед мексиканской сборной считается то, что многие игроки не слишком-то и рвутся уезжать в Европу. Им вполне комфортно в национальном чемпионате, где они получают неплохие деньги. Впрочем, в последнее время в этом вопросе наблюдается некий прогресс. В результате чего чемпионат мира-2018 стал первым в истории для Мексики, в котором большинство вызванных в команду футболистов представляют зарубежные первенства - 12 из 23.

Мексиканцы провели матч в Москве очень боевито, за счет чего и положили грозного соперника на лопатки. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Ну а что Германия? По сравнению с той сборной, которая четыре года назад выиграла чемпионат мира, в нынешнем созыве произошли огромные изменения. Не получил вызова автор победного гола в финале ЧМ-2014 в ворота аргентинцев Марио Гетце. "Золотой мальчик" немецкого футбола так и не стал звездой мирового уровня. Виной тому - травмы. То же самое можно сказать и о Марко Ройсе. Правда, в отличие от Гетце он все же приехал в Россию.

Шансы Германии на повторение успеха четырехлетней давности не слишком велики. По крайней мере, так считают эксперты и известные игроки Бундестим прошлого. Немцы не могут похвастать суперзвездами. Такими, как Лионель Месси, Криштиану Роналду или Неймар. Признает это и главный тренер сборной Йоахим Лев. Но при этом специалист настаивает, что его футболисты могут принести стране пятое "золото" чемпионатов мира.

- Меня часто просят сравнить по силе тот и этот составы моей команды, - отметил Лев. - В 2014 году у нас был неплохой коллектив. Некоторые из ребят по-прежнему в сборной. Но нет Лама и еще ряда ключевых футболистов. И это проблема. Но мы должны признать сильные стороны остальных команд. В частности, Бразилии, Франции и Испании. В чем-то они лучше нас. Мы должны думать, в чем именно, и работать над этим.

Первый тайм матча в Лужниках получился просто огненным. Команды создали столько моментов, что к перерыву счет мог быть 2:2 или даже 3:3. Чуть активнее были мексиканцы. У них в атаке солировали Чичарито и Карлос Вела, с которыми никак не могли совладать звездные защитники Бундестим Матс Хуммельс и Жером Боатенг.

Мексика 16 раз принимала участие в финальной стадии ЧМ. Это рекорд для команд, которые так и не взяли титул

Не покидало ощущение, что немцы оказались не готовы к таким скоростям. Мексиканцы были быстрее, жестче. Чувствуя неладное, Лев то и дело выскакивал к технической зоне. Обычно уравновешенный и спокойный, Йоахим пару раз так накричал на своих игроков, что было слышно аж в ложе прессы.

Лев предчувствовал беду. И она пришла: на 35-й минуте Мексика вышла вперед. Это Ирвинг Лосано ворвался в чужую штрафную, легко разобрался с одним из немецких защитников и пробил точно в угол - 1:0. Болельщики "ацтеков" рядом с нами радовались так, словно их команда уже выиграла чемпионат мира. Один из них с телефоном в руках побежал к стюарду и обнял его. Хотя пару минут назад фанат получил нагоняй от него же за съемку матча на телефон, что запрещено правилами.

Чемпион мира-2014 немец Матс Хуммельс порой недоумевал - почему же так сложно отобрать мяч у оппонента? Фото: Михаил Синицын/ РГ

Во втором тайме немцы активизировались. Дважды близок к голу был Юлиан Дракслер, но седьмому номеру Бундестим не везло. Мог забить Тони Кроос, после дальнего удара которого мяч едва не попал в нижний угол. Что касается мексиканцев, то они сосредоточились на защите. И с задачей справились. Мексика как минимум на сутки возглавила таблицу своей группы. Во втором матче квартета "F" шведы встретятся сегодня с Южной Кореей.

Статистика

Германия - Мексика - 0:1 (0:1). Группа "F". Первый тур. Москва. Стадион "Лужники". 78011 (вмещает 78 011). Судьи: Фагани, Сохандан, Мансури (все - Иран).

Германия: Нойер (вратарь); Киммих, Платтенхардт (Гомес, 79), Боатенг, Хуммельс, Кроос, Хедира (Ройс, 60), Озил, Дракслер, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика: Очоа (вратарь); Сальседо, Айяла, Морено, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 74), Эррера, Эрнандес, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хименес, 66).

Гол: Лосано (ассистент - Эрнандес), 35.

Предупреждения: Мюллер, 83; Хуммельс, 84 - Морено, 40: Эррера, 90.

Удары (в створ ворот): 25 (9) - 12 (4). Фолы: 10 - 15.

Угловые: 8 - 1.

Штрафные удары: 15 - 11.

Процент владения мячом: 60% - 40%.

Лучший игрок матча: Ирвинг Лосано (Мексика).