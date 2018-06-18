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18.06.2018 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ничего лишнего

Волонтеры предвыборного штаба Собянина выбрали форму
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)
В "Цифровом деловом пространстве", где на днях начал работу предвыборный штаб Сергея Собянина, 18 июня выбрали форму для волонтеров. Участвовать в разных акциях и собирать подписи в поддержку действующего мэра столицы они будут в белых футболках.
Дизайнеры представили девять разных футболок. Некоторые добавили немного юмора и иронии. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Дизайнеры представили девять разных футболок. Некоторые добавили немного юмора и иронии. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Дизайнеры представили девять разных футболок. Некоторые добавили немного юмора и иронии. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Как сообщили в штабе, в волонтерское движение уже пожелали вступить более четырех тысяч человек. Это люди разных возрастов, но в основном молодые. Некоторых из них пригласили на презентацию футболок, которые наденут добровольцы. Всего дизайнеры представили девять образцов. По большей части светлых тонов, но были и красные, и зеленые, и черные. Некоторые добавили немного юмора и иронии, изобразив Собянина в образе супергероя. Зачем? Мэр у многих ассоциируется с суперчеловеком, решающим проблемы города дни и ночи напролет, пояснили авторы задумки. Героическую тему продолжил Денис Петраков. На его красную майку нанесен портрет Собянина, цифры "09.09" и подпись: "Отступать некуда, за нами Москва!" По словам Дениса, лозунг знаком каждому жителю столицы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Еще две футболки - в стиле "ретро". Как рассказал дизайнер Олег Попов, его команду вдохновили 80-е годы, особенно Олимпиада. Он уверен: такой стиль ассоциируется с патриотизмом и победами. Больше всего симпатий, как ни парадоксально, собрала простая футболка белого цвета с минимумом текста - фразами, характеризующими современную Москву. Тут и умный город, и московские сезоны, и бесплатный WI-FI в метро. "Мы хотели показать, что нас окружает и какие события происходят в городе, - заметила дизайнер Татьяна Олейник. - Сейчас актуален минимализм, поэтому на нашей футболке мало текста. За счет этого она получилась достаточно серьезной".

Ее большинством голосов выбрали и сами волонтеры через сайт meyou.ru. За футболку проголосовала модель Виктория Лопырева. По ее мнению, форма будет смотреться очень стильно. "Я здесь потому, что вижу, как преобразился город, - добавила она. - Надеюсь, цепочка "болельщик-турист-инвестор" сработает и город будет развиваться дальше".

Новые футболки волонтеры могут примерить уже в ближайшие дни. Но принуждать носить именно эти футболки никого не будут, однако в штабе надеются, что у всех будет единый стиль. Во вторник народные помощники отправятся на три станции МЦК - "Площадь Гагарина", "Ботанический сад" и "Владыкино". Здесь вместе с известными людьми они будут собирать подписи в поддержку Собянина. Сам предвыборный штаб в "Цифровом деловом пространстве" уже работает.

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