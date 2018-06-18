Движение у стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем ЧМ
Во вторник, 19 июня, будет ограничено движение вокруг стадиона "Спартак", где пройдет матч между Польшей и Сенегалом.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, проезд будет ограничен на Волоколамском проезде и проезде Стратонавтов, развороте на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамский проездом, в Сходненском тупике.
Кроме того, возможно изменение в работе ближайших станций метро - "Спартак" и "Тушинская". Некоторые выходы могут закрывать на вход или выход.
Матч начнется в 18:00. После его окончания в метро в течение двух часов будут открыты турникеты.
Когда на "Спартаке" проходил матч между Аргентиной и Исландией, 47,5 тысяч зрителей покинули стадион за 1 час 15 минут.
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