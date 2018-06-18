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18.06.2018 00:08
Рубрика: Спорт

Улицы говорят на всех языках

Иностранные болельщики - о Москве и ЧМ-2018
Москва на месяц стала эпицентром мира - город заполонили многочисленные футбольные болельщики. Многие из них проехали тысячи километров на машине и пережили долгие изнурительные перелеты, чтобы поддержать свою сборную, увидеть главных звезд футбола и стать частью большого праздника. Корреспондент "РГ" прогулялся по центру столицы и поговорил с иностранцами о футболе и о Москве.
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7593 (130)
Фанаты со всего мира привезли в Москву удивительную атмосферу праздника. Фото: Михаил Синицын/ РГ Фанаты со всего мира привезли в Москву удивительную атмосферу праздника. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фанаты со всего мира привезли в Москву удивительную атмосферу праздника. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Каких только языков не услышишь в эти дни на улицах Москвы, в общественном транспорте, музеях, парках и торговых центрах. Известные на весь мир футбольной страстью латиноамериканцы дарят прохожим улыбки, делают с ними селфи, поют и танцуют. Особенно фанатам полюбилась Никольская, которая всего за несколько дней превратилась в главную футбольную улицу Москвы. Песни и кричалки здесь не утихают круглые сутки. Мексиканского болельщика Серхио Солизо корреспондент "РГ" встретил около двух часов ночи, с трудом пробираясь сквозь бесконечную "реку" фанатов. Оказалось, приехал всего несколько часов назад. Летел долго, с пересадками. Добрался, вздремнул и - в центр города, ловить атмосферу большого футбольного праздника.

Фото: РИА Новости
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Для Серхио это первый чемпионат мира, как и поездка в Россию. В Москве планирует задержаться на несколько дней, пока же увидел только Красную площадь, ГУМ и парк "Зарядье". Особо запомнился Парящий мост, с которого на столицу открываются потрясающие виды. Городской транспорт в российской столице ему показался быстрым и простым в использовании: "Я узнаю город еще получше - хочу открыть для себя русскую культуру".

Гость из Саудовской Аравии Абдулла Рашид фаворитом чемпионата тоже видит Германию, а еще Бразилию и Бельгию. В Москве думает остаться до конца мирового первенства. Уже побывал в "Лужниках" на матче открытия. Понравилась организация и главное - безопасность.

- Полицейские хорошо делают свою работу, помогают и подсказывают нам, не мешают болельщикам праздновать и веселиться, - объяснил на ломаном русском Абдулла.

С Грандой Рамос из Соединенных Штатов Америки корреспондент "РГ" познакомился в сквере у Большого театра. Она призналась: побывав однажды в Санкт-Петербурге, влюбилась в Россию. Мечтала съездить в российскую столицу. И вот удалось урвать билеты на матчи в Москву, Саранск и Сочи. "Моя сборная отбор на турнир не прошла, поэтому буду болеть за красивый футбол, - подчеркнула Гранда. - Увидела своими глазами церемонию открытия и игру между вашей страной и Саудовской Аравией. Организаторы проделали хорошую работу, учитывая, сколько сюда приехало людей. Честно говоря, я опасалась давки, но в городе оказалось очень комфортно".

Особенно фанатам полюбилась Никольская, которая всего за несколько дней превратилась в главную футбольную улицу Москвы

Симпатией к Москве проникся и болельщик из Ирана Алиреза Гранмаех. Его поразили интересные памятники и исторические здания в центре города, зеленые парки. Удивило, что допоздна работает метро. "Здесь хорошие люди, только языковой барьер мешает полноценному общению - не все говорят по-английски, - заметил Алиреза. - Пожалуй, это единственная проблема".

Болеет на турнире, естественно, за сборную Ирана, однако особых иллюзий не питает. Говорит, больше всего шансов на победу у Бразилии, поскольку оттуда приехала очень сильная и слаженная команда.

Между тем

В Гостином Дворе открыл я Дом Мексики - первый из восьми национальных павильонов и самый крупный на турнире.

"Такого большого футбольного дома у нас еще не было", - признался руководитель проекта Хавьер Руис Галиндо. На площади, сопоставимой с футбольным полем, болельщики смогут окунуться в мексиканскую культуру и посмотреть матчи на телеэкранах. "Самый гигантский - размером с трехэтажный дом", - с гордостью отмечает Хавьер.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Также работают выставки, где представлены народные промыслы и фотоснимки мексиканской природы. А можно отправиться в виртуальное путешествие по самым загадочным и необычным уголкам страны. Допустим, взобраться на вершину горы или поплавать с акулами. Предлагают фанатам и попробовать Мексику на вкус. В меню - традиционные латиноамериканские блюда: тортилья, начос, буррито. И, конечно, напитки: местное пиво, коктейли с текилой и мескаль. Готовят все это мексиканцы из ТОП-50 лучших поваров мира. "Вкусную" программу дополняют концерты мексиканских коллективов. Будет и карнавал в честь Дня мертвых, который пройдет 29 июня. В этот день, верят мексиканцы, умершие родственники приходят навестить близких. Поэтому принято веселиться и шуметь.

Всего Россию за время турнира, рассказала "РГ" посол Мексики Норма Пенсадо Морено, посетят около 40-45 тысяч мексиканских фанатов.

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