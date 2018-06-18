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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мальчик из Тулы стал "Мини Мистером России 2018"

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: пресс-служба администрации города Тулы Фото: пресс-служба администрации города Тулы
Фото: пресс-служба администрации города Тулы

Победителями Х Всероссийского фестиваля элегантности и таланта "Мини Мисс и Мини Мистер России 2018", получившими гран-при, стали туляк Денис Егоров и Екатерина Тан из Комсомольска-на-Амуре, сообщает официальный сайт фестиваля.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Всероссийский фестиваль элегантности и таланта проходил в Москве . На фестиваль собрались дети из 16 городов России - Комсомольска на Амуре, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Томска, Тулы, Ростова на Дону, Димитровграда, Кирова, Лесосибирска, Пятигорска, из города Судак (Республики Крым). Все участники фестиваля состязались в четырех возрастных категориях от 4 до 16 лет.

Два дня участники фестиваля демонстрировали свое умение дефилировать в национальных костюмах и вечерних нарядах, пели танцевали, участвовали в съемках. Были также собеседования с членами жюри, среди которых были известные актеры и певцы. Денис Егоров - учащийся образовательного центра № 38 Тулы произвел впечатление на жюри рассказом о школьной пионерской организации.

- Он сам - пионер. Школьная ячейка шефствует над приютом бездомных животных "Любимец", участвует в акциях "Бессмертный полк" и "Знамя Победы". Также снимают клипы о войне, - рассказала сотрудник пресс-службы мэрии Тулы Юлия Копытова.

В прошлом году Денис стал победителем аналогичного конкурса в регионе. Этот титул открыл ему путь на Всероссийский конкурс. Он участвовал в дефиле, съемках, показах, демонстрировал свое вокальное и актерское мастерство.

Фото: минимиссроссия.рф

Победительница Екатерина Тан из Комсомольска-на-Амуре в 2014 году получила титул "Вторая вице мини-мисс Амур". Следующие два года стала побеждала в конкурсах "Мини-мисс Амур".

Дениса Егорова пригласили стать лицом  модельного показа на Estet Fashion Week, на лето запланированы съемки в телепроекте "Топ-модель по-детски". В следующем году он станет ведущим фестиваля "Мини Мисс и Мини Мистер России 2019" и также, как и Екатерина, представит Россию на международном конкурсе "Prince & Princess of the Universe 2019".         

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