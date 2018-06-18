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18.06.2018 23:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

У дачи лучше

Москвичи решат, где будут голосовать за городом
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)
Москвичи теперь могут сами выбрать место за городом, где им было бы удобнее проголосовать на выборах мэра столицы 9 сентября, в единый день голосования. На официальном портале мэра mos.ru заработал специальный сервис для сбора предложений от горожан. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за городом Алексей Шапошников.

"Друзья, на портале mos.ru открыт раздел по сбору предложений по местам размещения избирательных участков за пределами города. Напомню, что с таким предложением мы обратились в правительство Москвы на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме, которая была создана в минувшую пятницу", - сказал Шапошников.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Оставлять предложения можно по ссылке: https://www.mos.ru/vote-map/. На карте нужно выбрать место, где должен располагаться избирательный участок. Там же указать количество домов и москвичей старше 18 лет, проживающих поблизости. И, конечно, лучше оставить свои контакты, чтобы представители Мосгоризбиркома могли связаться для уточнения деталей.

Вопросы по организации избирательных участков неподалеку от дачи и голосованию можно задать на "горячую линию" Московской городской избирательной комиссии, которая уже вовсю работает: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.

Напомню, избирательные участки за чертой столицы нужны, чтобы создать условия для голосования москвичей не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Прежде всего это касается московских дачников, которых в городе более трех миллионов. Столько людей уезжают по выходным за город, а десятая часть - живут за городом постоянно.

Уже решено, что избирательные участки должны располагаться в шаговой доступности от станций, чтобы наблюдатели могли приехать и уехать. Их местом могут быть, например, узловые транспортные точки или популярные у дачников рынки.

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