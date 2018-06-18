"Друзья, на портале mos.ru открыт раздел по сбору предложений по местам размещения избирательных участков за пределами города. Напомню, что с таким предложением мы обратились в правительство Москвы на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме, которая была создана в минувшую пятницу", - сказал Шапошников.
Оставлять предложения можно по ссылке: https://www.mos.ru/vote-map/. На карте нужно выбрать место, где должен располагаться избирательный участок. Там же указать количество домов и москвичей старше 18 лет, проживающих поблизости. И, конечно, лучше оставить свои контакты, чтобы представители Мосгоризбиркома могли связаться для уточнения деталей.
Вопросы по организации избирательных участков неподалеку от дачи и голосованию можно задать на "горячую линию" Московской городской избирательной комиссии, которая уже вовсю работает: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.
Напомню, избирательные участки за чертой столицы нужны, чтобы создать условия для голосования москвичей не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Прежде всего это касается московских дачников, которых в городе более трех миллионов. Столько людей уезжают по выходным за город, а десятая часть - живут за городом постоянно.
Уже решено, что избирательные участки должны располагаться в шаговой доступности от станций, чтобы наблюдатели могли приехать и уехать. Их местом могут быть, например, узловые транспортные точки или популярные у дачников рынки.