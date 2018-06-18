Под Владимиром раскопали итальянский храм

Ученые завершили раскопки в церкви Рождества Богородицы XII века в Боголюбове. Полученные ими материалы позволили им определить, откуда именно прибыли построившие его итальянские мастера.

Археологи во время раскопок сумели определить "домашние адреса" итальянских строителей храма XII века, расположенного в Боголюбове Владимирской области, сообщает институт археологии Российской академии наук (РАН).

- Открытые при раскопках 2018 года части собора дали новый материал для заключений как о плане собора, так и о происхождении владимиро-суздальской архитектуры в целом. Теперь мы понимаем, что с высокой степенью вероятности в строительстве этого храма участвовали мастера из северной Италии - из Ломбардии и Эмилии-Романьи, - считает член-корреспондент РАН Владимир Седов.

Исследования храмового комплекса в Боголюбове продолжались с первой трети прошлого века. Уже тогда ученые выдвинули гипотезу, что современная церковь Рождества Богородицы стоит на сохранившейся в неприкосновенности нижней части древнего храма. В 2015 году сотрудники Института археологии раскопали ранее неизвестные части постройки и сделали обмер основания круглого подкупольного столба.

- Эти исследования дали новый взгляд на архитектуру Боголюбова: выяснилось, что северный портал был похожим на западный и южный, однако у колонок лестничной башни были базы с так называемыми "когтями" (или "листьями"), но не было профилированного цоколя. При этом цоколь храма, одинаковый, на западном и северном фасадах, имел сложные обломы. Эти декоративные особенности позволили предположить, что храм на Владимирской земле был построен незаурядными мастерами, напрямую связанными с романской архитектурой Северной Италии, - сообщили в институте археологии РАН.

Ученые указали, что поставленные по диагонали угловые колонные храма напоминают включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Кафедральный собор Модены в итальянской Эмилии-Романье и Кафедральный собор Феррары в Северной Италии. Второй "адрес" мастеров дали полуколонны на стенах храма в Боголюбове, аналогичные колоннам в базилике Сан-Микеле в итальянской Павии.

Справка "РГ"

Сын Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский стал великим князем Владимирским в 1157 году. При его правлении Владимиро-Суздальская земля стала сильнейшим русским княжеством. По преданию, во время путешествия князю явилась Богородица, повелевшая оставить ее образ во Владимире. На месте чуда явления Богородицы князь Андрей основал город, который впоследствии стал его резиденцией и получил название Боголюбово, а сам князь - прозвище Боголюбский.

Храм Рождества Богородицы был построен по заказу князя Андрея Юрьевича в 1150-х-60-х годах. Белокаменная стена ограждала не только церковный и дворцовый ансамбль, но и весь город. Летом 1174 года князя убили заговорщики. В 1702 году его причислили к лику святых. Впоследствии храм, где погиб князь, частично разрушился. Ученые не исключают, что раскопки позволят обнаружить не известные ранее конструкции вблизи храма и элементы, по которым можно будет составить представление об особенностях архитектуры древнего Боголюбовского дворцово-храмового комплекса.