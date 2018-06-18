Собянин: В Москве к сентябрю снимут все турникеты в наземном транспорте

Напомним, 16 июня турникеты сняли уже во всех трамваях. Войти во все двери теперь можно и на 80 автобусных маршрутах, где работают машины особо большой вместимости, - там турникеты постепенно снимают с Нового года.
"С одной стороны, конечно, немного больше стало безбилетников, но это не принципиально, зато с другой - на 10-15% увеличивается скорость движения. За счет этого предприятие экономит - меньше нужно топлива, меньше единиц техники на одной линии, - отметил Сергей Собянин. - После всех экспериментов мы видим, что это правильное направление".
Мэр отметил, что для снятия турникетов во всех автобусах необходимо дополнительно закупить валидаторы для установки их у каждой двери. Их, по предварительной оценке, понадобится около 3000.
Как рассказал "РГ" заммэра по транспорту Максим Ликсутов, к моменту снятия турникетов будут усилены бригады контролеров, а также планируется запуск системы автоматического контроля оплаты проезда с помощью видеонаблюдения, установленного во всех автобусах.
"У нас стоит в автобусе 12 камер , постараемся сделать IT-систему, которая будет позволять понять, оплатили люди или нет, - сказал заммэра. - Через умную систему распознавания постараемся контролировать еще и в автоматическом режиме".
Напомним, турникеты в столичном транспорте проработали около 16 лет. Раннее эксперты предсказывали возможность снятия турникетов после того, как в городе существенно увеличится доля безлимитных билетов, при покупке которых валидация при проходе становится не столь принципиальной.
При этом Москве с началом массовых снятий турникетов, количество безбилетников изменилось не критично.