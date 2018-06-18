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18.06.2018 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: В Москве к сентябрю снимут все турникеты в наземном транспорте

Текст: Светлана Батова
Фото: Сергей Михеев
В Москве к сентябрю снимут все турникеты в наземном транспорте. Об этом сегодня сообщил водителям мэр Москвы Сергей Собянин во время передачи производителями городу новых автобусов.

Напомним, 16 июня турникеты сняли уже во всех трамваях. Войти во все двери теперь можно и на 80 автобусных маршрутах, где работают машины особо большой вместимости, - там турникеты постепенно снимают с Нового года.

"С одной стороны, конечно, немного больше стало безбилетников, но это не принципиально, зато с другой - на 10-15% увеличивается скорость движения. За счет этого предприятие экономит - меньше нужно топлива, меньше единиц техники на одной линии, - отметил Сергей Собянин. - После всех экспериментов мы видим, что это правильное направление".

Фото: Сергей Михеев / РГ
Во всех московских трамваях уберут турникеты

Мэр отметил, что для снятия турникетов во всех автобусах необходимо дополнительно закупить валидаторы для установки их у каждой двери. Их, по предварительной оценке, понадобится около 3000.

Как рассказал "РГ" заммэра по транспорту Максим Ликсутов, к моменту снятия турникетов будут усилены бригады контролеров, а также планируется запуск системы автоматического контроля оплаты проезда с помощью видеонаблюдения, установленного во всех автобусах.

"У нас стоит в автобусе 12 камер , постараемся сделать IT-систему, которая будет позволять понять, оплатили люди или нет, - сказал заммэра. - Через умную систему распознавания постараемся контролировать еще и в автоматическом режиме".

Напомним, турникеты в столичном транспорте проработали около 16 лет. Раннее эксперты предсказывали возможность снятия турникетов после того, как в городе существенно увеличится доля безлимитных билетов, при покупке которых валидация при проходе становится не столь принципиальной.

При этом Москве с началом массовых снятий турникетов, количество безбилетников изменилось не критично.

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