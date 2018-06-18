Совет муниципальных образований столицы поддержал идею Венедиктова о муниципальном фильтре

Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

В Совете муниципальных образований рассказали, что они готовы предоставить свою площадку для того, чтобы все кандидаты, подавшие документы в Мосгоризбирком на выдвижение, смогли представить свои программы и обсудить их с муниципальными депутатами. А для того чтобы упростить сбор подписей депутатов, которые решат, кого именно им стоит поддержать, пригласить на это обсуждение нотариусов. Они на месте заверят эти подписи.

Напомню, до 2 июля - даты окончания приема в Мосгоризбиркоме документов на выдвижение от претендентов на пост мэра, каждому из них необходимо предоставить в свою поддержку подписи не менее 6 процентов муниципальных депутатов, что составляет 110 человек из 110 муниципальных образований. Представителям партий, кроме "Единой России", сделать это практически невозможно, так как примерно 75 процентов муниципальных депутатов принадлежат именно "единороссам", ибо на последних муниципальных выборах, проходивших в Москве в конце 2017 года, оппозиция выиграла в полтора раза меньше депутатских мандатов. И по мнению политологов, пройти муниципальный фильтр представители иных партий смогут лишь в случае, если с ними захотят поделиться "единороссы" и независимые депутаты.

Впрочем, сами претенденты на пост мэра это тоже отлично понимают. Не случайно в минувшие выходные выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин и кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов уже попросили помощи у муниципальных депутатов в прохождении муниципального фильтра.

Совет муниципальных образований поддержал идею Алексея Венедиктова, смысл которой не заставлять каждого их кандидатов обращаться с такой просьбой индивидуально, а провести обсуждение сразу всех программ и упростить решение проблемы. Это говорит о том, что муниципалы выступают за сохранение максимального количества кандидатов и конкурентности выборов мэра Москвы в целом.

Справка "РГ"

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. В ходе их москвичи впервые получат возможность голосовать не только в Москве, но и поблизости от дачных участков, а избирательные участки будут работать на два часа дольше - с 8.00 до 22. 00.