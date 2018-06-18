В Большом театре состоялась пресс-конференция, посвященная 280-летию со дня основания Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и предстоящим юбилейным гала-концертам в Москве.

"Программа, которую мы подбирали, чтобы показать здесь, в Москве, представляет творчество талантливого Мариуса Петипа, которому принадлежат все классические шедевры, исполняемые всеми театрами мира", - рассказал ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

Именно по его инициативе 2018 год посвящен русскому балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа, который своим творчеством оказал значительное влияние не только на русскую, но и на зарубежные балетные школы. Поэтому на гала-концертах ожидается много иностранных гостей: это артисты из Италии, Японии, Южной Кореи... Николай Цискаридзе отметил, что в запланированных концертах важно участие воспитанников хореографических школ: это дает ученикам возможность получить ценный опыт выступления и сотрудничества с иностранными коллегами.

Руководители академии подобрали уникальный репертуар для грядущего мероприятия. В программу гала-концертов постарались включить номера, которые в России не исполняются, чтобы познакомить с ними русского зрителя: среди них, например, "Розарий" из балета "Пробуждение Флоры" и "Танцы часов" из оперы "Джоконда". Хореография Петипа - всегда фантазия, выдумка и вариации, поэтому однозначно и абсолютно точно все воспроизвести - задача нелегкая. В Большом театре Николай Цискаридзе представит свои хореографические редакции Pas d action из балета "Наяда и рыбак" Ц. Пуни, "Танцы часов" А. Понкьелли и Grand pas из балета "Пахита" Э. Дельдевеза, Л. Минкуса, Р. Дриго.

200-летие Мариуса Петипа поистине историческое событие. До сих пор его хореография является эталоном во всем мире, поэтому Цискаридзе хотел, чтобы иностранные школы представили номера, которые им самим казались бы "выигрышными".

Великий хореограф Мариус Петипа оказал влияние не только на русскую, но и на зарубежные балетные школы

На пресс-конференции присутствовали ведущие педагоги академии и представители хореографических школ мира, принимающих участие в гала-концерте: директор Школы Датского королевского балета Томас Лунд, директор Школы балета нового национального Театра Токио Фукуда Асами, директор Академии театра Ла Скала Луиза Винчи и художественный руководитель

Школы балета Академии театра Ла Скала Маурицио Ванадия, декан факультета танца Академии танца Национального университета искусств Кореи Сун Хи Ким, директор Школы балета Джона Кранко (Штутгарт) Матач Тадеуш Анджей, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова. Представители иностранных школ балета и танца поблагодарили российскую сторону за предоставленные их ученикам возможности. В профессии танцора важен обмен опытом, а опыт работы с представителями одной из старейших балетных школ мира - бесценен.