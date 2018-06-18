Новости

Авиакомпания назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной 00:31
Зависимость от видеоигр включена в перечень болезней 18.06.2018
Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Тунис - Англия 18.06.2018
Саудовские футболисты успешно добрались до Ростова после аварийной посадки 18.06.2018
РФС призвал болельщиков заранее приходить на матч Россия - Египет 18.06.2018
Супруга Кобзона рассказала о состоянии артиста 18.06.2018
В Японии повторилось землетрясение магнитудой 4 18.06.2018
Трамп поручил Пентагону создать армию для "звездных войн" 18.06.2018
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе 18.06.2018
Лукашенко подписал указ по цифровой экономике 18.06.2018
Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса 18.06.2018
Путин выразил соболезнования вдове дирижера Рождественского 18.06.2018
В Таганроге по делу об отравлении таллием эксгумировали тело мужчины 18.06.2018
Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек 18.06.2018
Мальчик из Тулы стал "Мини Мистером России 2018" 18.06.2018
Движение у стадиона "Спартак" ограничат в связи с матчем ЧМ 18.06.2018
Стали известны подробности госпитализации Иосифа Кобзона 18.06.2018
В Калининграде экстренно сел самолет из-за болезни ребенка 18.06.2018
Стало известно, сколько продлится самый длинный световой день в Москве 18.06.2018
Владимир Путин назначил послов РФ на Кубе, в Перу и в Португалии 18.06.2018
Россию на МКФ в Карловых Варах представят фильмы про Цоя и Довлатова 18.06.2018
В Туле будут судить таксиста, забившего пассажира до смерти 18.06.2018
В мурманском бомбоубежище в руках у ребенка взорвался пиропатрон 18.06.2018
Калужский пенсионер заработал на казино 18 миллионов 18.06.2018
Никола Калинич исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018 18.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
18.06.2018 23:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выигрышные балеты

Большой отметит 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)
В Большом театре состоялась пресс-конференция, посвященная 280-летию со дня основания Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и предстоящим юбилейным гала-концертам в Москве.

"Программа, которую мы подбирали, чтобы показать здесь, в Москве, представляет творчество талантливого Мариуса Петипа, которому принадлежат все классические шедевры, исполняемые всеми театрами мира", - рассказал ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе.

Именно по его инициативе 2018 год посвящен русскому балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа, который своим творчеством оказал значительное влияние не только на русскую, но и на зарубежные балетные школы. Поэтому на гала-концертах ожидается много иностранных гостей: это артисты из Италии, Японии, Южной Кореи... Николай Цискаридзе отметил, что в запланированных концертах важно участие воспитанников хореографических школ: это дает ученикам возможность получить ценный опыт выступления и сотрудничества с иностранными коллегами.

Ученики Вагановской академии в Приморье сдали годовой экзамен

Руководители академии подобрали уникальный репертуар для грядущего мероприятия. В программу гала-концертов постарались включить номера, которые в России не исполняются, чтобы познакомить с ними русского зрителя: среди них, например, "Розарий" из балета "Пробуждение Флоры" и "Танцы часов" из оперы "Джоконда". Хореография Петипа - всегда фантазия, выдумка и вариации, поэтому однозначно и абсолютно точно все воспроизвести - задача нелегкая. В Большом театре Николай Цискаридзе представит свои хореографические редакции Pas d action из балета "Наяда и рыбак" Ц. Пуни, "Танцы часов" А. Понкьелли и Grand pas из балета "Пахита" Э. Дельдевеза, Л. Минкуса, Р. Дриго.

200-летие Мариуса Петипа поистине историческое событие. До сих пор его хореография является эталоном во всем мире, поэтому Цискаридзе хотел, чтобы иностранные школы представили номера, которые им самим казались бы "выигрышными".

Великий хореограф Мариус Петипа оказал влияние не только на русскую, но и на зарубежные балетные школы

На пресс-конференции присутствовали ведущие педагоги академии и представители хореографических школ мира, принимающих участие в гала-концерте: директор Школы Датского королевского балета Томас Лунд, директор Школы балета нового национального Театра Токио Фукуда Асами, директор Академии театра Ла Скала Луиза Винчи и художественный руководитель

Школы балета Академии театра Ла Скала Маурицио Ванадия, декан факультета танца Академии танца Национального университета искусств Кореи Сун Хи Ким, директор Школы балета Джона Кранко (Штутгарт) Матач Тадеуш Анджей, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова. Представители иностранных школ балета и танца поблагодарили российскую сторону за предоставленные их ученикам возможности. В профессии танцора важен обмен опытом, а опыт работы с представителями одной из старейших балетных школ мира - бесценен.

Главное сегодня

Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы
Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист признал свою вину
Минфин поддержит снижение порога беспошлинной интернет-торговли
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"