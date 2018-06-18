Основатель Мособлбанка умер в рязанской колонии

Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался во время отбывания срока в рязанской колонии.

- 13 июня осужденный Мальчевский обратился в медчасть своего исправительного учреждения с жалобой на плохое самочувствие. При осмотре пациента следов насилия или отравления обнаружено не было. В тот же день Мальчевского срочно доставили в Рязанскую областную больницу. Состояние больного не улучшалось, 16 июня он скончался, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Анджей Мальчевский основал Мособлбанк, в апреле 2014 года вошедший в топ-100 кредитных организаций России по нескольким ключевым показателям. В июне 2015 года главе банка было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере: по данным следствия, Мальчевский вывел, обналичил и похитил средства на общую сумму порядка 70 миллиардов рублей. В апреле 2016 года суд приговорил банкира к четырем годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей.