Установлены "адреса" итальянских строителей храма XII века

Ученые Института археологии РАН завершили раскопки в церкви Рождества Богородицы XII века в поселке Боголюбово Владимирской области. Благодаря полученным данным историкам удалось определить, из каких областей Италии на Русь прибыли строители храма.

- Теперь мы понимаем, что с высокой степенью вероятности в строительстве этого храма участвовали мастера из северной Италии - из Ломбардии и Эмилии-Романьи, - заявил доктор искусствоведения, профессор Владимир Седов.

Три года назад сотрудники Института археологии раскопали ранее неизвестные части церкви, а также обследовали ленточные фундаменты внутри храма и сделали обмер основания круглого подкупольного столба. Выяснилось, что угловые колонны и полуколонны храма в Боголюбово характерны для католических соборов в Эмилии-Романье и Павии.

Проанализировав данные ученые пришли к выводу, что храмовый комплекс во Владимирской области строили две группы резчиков по камню. Первая группа зодчих состояла из мастеров князя Юрия Долгорукого, построивших также Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Золотые ворота во Владимире. Вторая группа строителей пришла из Северной Италии, которые принесли во владимиро-суздальскую архитектуру новые художественные приемы.

Справка "РГ"



Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха и сын Юрия Долгорукого, в 1157 году стал великим князем Владимирским. Храм Рождества Богородицы был построен по заказу князя в конце 1150-х годов. Храмовый комплекс включал церковь Рождества Богородицы, белокаменные переходы от нее к дворцу и каким-то другим постройкам, а также лестничную башню. Летом 1174 года князь был убит заговорщиками, а 1702 году канонизирован православной церковью.