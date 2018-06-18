Новости

ФК "Урал" попрощался с прекратившим деятельность пермским "Амкаром" 13:38
Президент "Амкара" заявил о прекращении существования клуба 13:20
Видео: режиссер сериала "Остановись и гори" оказался в горящей "Тесле" 13:20
Видео: Пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем 13:20
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя 13:15
Роскомнадзор изъял в марте четыре тысячи "серых" SIM-карт 13:10
Песков переадресовал вопросы про пенсионную реформу в правительство 13:06
В Петербурге трое выпускников получили по 200 баллов за два ЕГЭ 12:58
Косачев: Встреча сенаторов РФ и США может состояться в начале июля 12:55
Уральца будут судить за регистрацию в однушке девяти тысяч мигрантов 12:55
В России появится агрегатор проверенных ювелирных магазинов 12:50
В Подмосковье построят еще три платных путепровода 12:49
В барнаульском зоопарке поселился гигантский грызун-аристократ 12:49
Для охраны от пожаров проложили 4,8 тыс. км лесных дорог 12:48
Юрлица и ИП освободят от пошлин за регистрацию в электронном виде 12:46
В Башкирии медсестра поставила ребенку клизму со спиртом 12:45
Установлены "адреса" итальянских строителей храма XII века 12:40
Ученые предупредили об опасности короткого сна 12:40
Песков: Рано говорить о прогрессе в обмене осужденными между Украиной и РФ 12:39
Видео: Исландские фанаты спели "Калинку" на фоне вулкана 12:35
Терри Гиллиам лишился прав на свой новый фильм о Дон Кихоте 12:30
"Нафтогаз" обжаловал приостановку ареста активов "Газпрома" 12:20
"Ювентус" предложит ЦСКА новые условия по трансферу Головина 12:19
Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel 12:19
СМИ: Игрока сборной Хорватии отчислят из команды за отказ выйти на замену 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
18.06.2018 12:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Установлены "адреса" итальянских строителей храма XII века

Текст: Николай Грищенко (Владимир)

Ученые Института археологии РАН завершили раскопки в церкви Рождества Богородицы XII века в поселке Боголюбово Владимирской области. Благодаря полученным данным историкам удалось определить, из каких областей Италии на Русь прибыли строители храма.

Под Тверью восстановят уникальную деревянную церковь

- Теперь мы понимаем, что с высокой степенью вероятности в строительстве этого храма участвовали мастера из северной Италии - из Ломбардии и Эмилии-Романьи, - заявил доктор искусствоведения, профессор Владимир Седов.

Три года назад сотрудники Института археологии раскопали ранее неизвестные части церкви, а также обследовали ленточные фундаменты внутри храма и сделали обмер основания круглого подкупольного столба. Выяснилось, что угловые колонны и полуколонны храма в Боголюбово характерны для католических соборов в Эмилии-Романье и Павии.

Проанализировав данные ученые пришли к выводу, что храмовый комплекс во Владимирской области строили две группы резчиков по камню. Первая группа зодчих состояла из мастеров князя Юрия Долгорукого, построивших также Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Золотые ворота во Владимире. Вторая группа строителей пришла из Северной Италии, которые принесли во владимиро-суздальскую архитектуру новые художественные приемы.

Справка "РГ"

Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха и сын Юрия Долгорукого, в 1157 году стал великим князем Владимирским. Храм Рождества Богородицы был построен по заказу князя в конце 1150-х годов. Храмовый комплекс включал церковь Рождества Богородицы, белокаменные переходы от нее к дворцу и каким-то другим постройкам, а также лестничную башню. Летом 1174 года князь был убит заговорщиками, а 1702 году канонизирован православной церковью.

Главное сегодня

В Госдуме сравнили Украину с колониальным государством
Таможня предложила ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки
Нефть дешевеет на ожиданиях роста добычи в рамках ОПЕК+
Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали
Электромобили предложили освободить от платы за парковку