В центре Воронежа нашли средневековую крепость

Остатки рва и вала крепости XVI-XVII веков обнаружены в ходе раскопок в центре Воронежа. Археологи проверяли участок в исторической части города перед строительством там нового дома. И наткнулись сразу на несколько исторических объектов.

- В верхнем слое обнаружены фрагменты стен и погреба жилого дома, построенного в XIX веке. Мы нашли аптекарские и парфюмерные склянки того времени, медная и керамическая пасуда, кухонная утварь, предметы из фаянса и фарфора, осколки печных изразцов. Но самое ценное ниже - там просматриваются фрагменты Воронежской крепости, вал и ров, в XVII веке опоясывавшие возвышенность. На ней стояла цитадель от кочевников, положившая начало городу, - рассказал директор Центра охранных археологических исследований, кандидат исторических наук Иван Федюнин.

По мнению ученого, найденные элементы фортификаций позволяют говорить о наличии у крепости двух оборонительных рвов и вала, на котором, возможно, стояли каке-то укрепления: частокол или стена.

- Не хочется спешить с выводами, но, думаю, нам удалось зацепиться за край этих укреплений. По ним можно рассчитать, где находились другие фортификации, - продолжил Федюнин.