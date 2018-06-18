В Калуге установят доски инженеру и омоновцу

18 июня состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Депутаты одобрили поправки в бюджет города, производится перераспределение средств между статьями расходов.

14 миллионов рублей выделяется для оснащения инвентарем и оборудованием нового детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка и обеспечение начала функционирования новых групп. 11 миллионов 145 тысяч рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству сквера "Содружество", 470 тысяч рублей - на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства.

1,3 млн. рублей будет выделено на озеленение города. 4,5 млн. рублей выделяется на проведение проектных и изыскательских работ по объекту "Благоустройство территории Яченского водохранилища". На 677 тысяч рублей увеличивается финансирование муниципальной программы "Гражданская инициатива".

Были одобрены предложения по наименованию улиц. Улице в деревне Андреевское решено присвоить наименование "Геологоразведочная", в деревне Крутицы в скором времени появятся улицы Радонежская и Возвдиженская, также в деревне появятся переулки с аналогичными названиями. Проезд в Калуге в районе СНТ "Березка" получит наименование "Городенский".

Члены комитета поддержали предложения об установке мемориальных досок в целях увековечения памяти главного инженера областной дирекции радиотрансляционной сети Виктора Ивановича Борисова и бойца оперативного взвода оперативной роты ОМОН УМВД России по Калужской области Евгения Николаевича Никитина, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике.

Депутаты поддержали предложение председателя комитета Виктора Борсука создать в городской думе комиссию по транспорту. Основной целью комиссии будет осуществление депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в сфере организации работы пассажирского транспорта, а также содействие в развитии сферы транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения.