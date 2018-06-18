В Орле суд оценил законность посуточной сдачи квартиры

Орловский областной суд запретил местному жителю использовать квартиру не по назначению, удовлетворив необычный иск его соседей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчина сдает свое жилье в аренду посуточно, в том числе для проведения неких мероприятий.

Арендаторы мешают соседям спокойно жить - шумят по ночам, слушают громкую музыку, выбрасывают мусор из окна и другое.

- Привлечение собственника "нехорошей" квартиры к административной ответственности результата не дало: она продолжает сдаваться, - рассказали в суде.

Соседи подали иск, потребовав запретить посуточную аренду. Районный суд требования удовлетворил и запретил хозяину даже объявления давать о посуточной аренде. Областная судебная коллегия изменила решение.

Она указала, что сама по себе сдача квартиры в аренду не противоречит законодательству. Однако облсуд обязал владельца "прекратить деятельность по использованию квартиры не по назначению, то есть для целей, не связанных с проживанием граждан".

Кроме того, ему придется выплатить соседям 75 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.