В Туле будут судить таксиста, забившего пассажира до смерти

В Туле завершено расследование громкого дела об убийстве таксистом пассажира. Водитель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Трагедия произошла 4 марта на территории одного из развлекательных центров Пролетарского района Тулы, где занимавшийся частным извозом автовладелец поджидал клиентов. Около двух часов ночи к нему в машину подсел нетрезвый мужчина. Водитель и пассажир заспорили о направлении поездки и ее стоимости. В ходе словесной перепалки мужчина оскорбил хозяина машины и вышел. Таксист выскочил следом и ударил обидчика кулаком в голову. Мужчина упал, а водитель поспешил уехать.

Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, 10 марта от полученных травм он скончался.

Расследование дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд, сообщили в региональном управлении СК России.