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18.06.2018 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле два человека погибли из-за отравления угарным газом

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле два человека погибли из-за неправильно установленного газового оборудования.

СУ СК по региону начата доследственная проверка случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Накануне в частном доме на улице Планировочной были обнаружены тела гражданских супругов. Признаков насилия следователи не обнаружили. Предварительно, мужчина и женщина отравились угарным газом.

По версии следствия, виной всему стало газовое оборудование. Осмотр места происшествия показал, что оно было установлено с нарушениями. В частности, отсутствуют вентиляционные каналы и дымоход.

Проверка проводится по признакам преступления выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 238УК РФ).

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