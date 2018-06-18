В Туле два человека погибли из-за отравления угарным газом

В Туле два человека погибли из-за неправильно установленного газового оборудования.
СУ СК по региону начата доследственная проверка случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне в частном доме на улице Планировочной были обнаружены тела гражданских супругов. Признаков насилия следователи не обнаружили. Предварительно, мужчина и женщина отравились угарным газом.
По версии следствия, виной всему стало газовое оборудование. Осмотр места происшествия показал, что оно было установлено с нарушениями. В частности, отсутствуют вентиляционные каналы и дымоход.
Проверка проводится по признакам преступления выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (часть 3 статьи 238УК РФ).