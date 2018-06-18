Финалом фестиваля стал показ спектакля "Автобиография" британского хореографа Уэйна МакГрегора, а накануне режиссеру Анатолию Васильеву и актрисе Алле Демидовой была вручена Платоновская премия - за выдающийся спектакль "Старик и море".

На фестивале показали спектакль La Verita Даниэле Финци Паска. Его еще не видели еще ни Москва, ни Петербург. Фото: Андрей Парфенов / Международный Платоновский фестиваль искусств

На протяжении восьми лет Платоновский стремительно набирал вес, уже давно соревнуясь не только с театральным фестивалем им. Чехова, но и с "Золотой маской". Но в этом году его создатель и бессменный арт-директор Михаил Бычков и фестивальная команда сотворили настоящее чудо и доказали, что такие форумы - не прерогатива столиц. Прекрасный город Воронеж с его расслабленной атмосферой за эти годы превратился в российский аналог Авиньона. Туда сегодня устремляются студенты и критики, режиссеры и актеры, литераторы и художники из столицы и регионов.

Михаил Бычков сразу развернул его программу по направлению к местным жителям и включил в фестивальную "географию" необычные по своей красоте и истории площадки - перед дворцом принцессы Ольденбургской в Рамони и на дне мелового карьера Белый колодец, превратившемся в площадку для концертов Музыки мира.

12 июня главная улица города стала местом проведения Театрального парада. В этом году он впервые был спродюсирован и проведен Платоновским фестивалем с участием творческой группы КТОМЫ. Его темой стал Пушкин и мифы, им порожденные. Более пятидесяти членов творческой команды, сплоченной вокруг главного художника Электротеатра Станиславский Анастасии Нефедовой, создали более сотни костюмов, объектов и образов - от "Бориса Годунова" и "Евгения Онегина" до сказок и стихов.

Связь фестиваля со своим городом выразилась и в самом крупном спектакле-открытии - "100% Воронеж". Это премьера в России знаменитого проекта группы Rimini Protokoll, которая уже осуществила его в Лондоне, Вене, Кельне, Копенгагене, Амстердаме, Париже, Марселе, Токио, Филадельфии, Монреале, Мельбурне. Выбранные по полу, возрасту, национальности, составу семьи, месту проживания и другим критериям сто жителей Воронежа сочинили с помощью Штефана Кэги, Даниэля Ветцеля, Хельгард Хауг и фестивальных кураторов Кристины Бегешевой и Марии Дедовой увлекательный спектакль в жанре живой статистики.

Живая видеопроекция фиксировала крупные и общие планы, вид сверху, броуновское движение чувств, страхов, радостей, надежд, предпочтений и выборов сотни представителей миллионного города. Особенность проекта, который Штефан Кэги и его коллеги называют "театром экспертов", в том, что каждый участник приводит в него следующего, так рождается цепочка, круг, связь. Вместе они сочиняют рассказ про себя, отвечая на все более и более сложные вопросы. Рассказ на удивление здравомыслящий, свободный не только в выражении своих взглядов, но и в телесных проявлениях, с чувством собственного достоинства. Таким обнаружил себя Воронеж в спектакле о себе самом. Социологическая хореография оказалась штукой удивительной, увлекательной и глубокой. Следя за тем, как человеческие организмы, тела и души сотрудничают, соприкасаются друг с другом на сцене, лучше понимаешь, почему воронежцы оказались столь отзывчивы на сложный и разнообразный театр, музыку, выставки и встречи. Вся программа VIII Платоновского поражала своим грандиозным размахом. Здесь показали La Verita Даниэле Финци Паска - ностальгический сон о том площадном карнавальном театре старой Европы, который сгинул на века, оставив чувство любви и утраты. Кстати, этот спектакль не видели еще ни Москва, ни Петербург. И видимо, уже не увидят. Совсем новые чувства вызвал здесь и спектакль знаменитого итальянца Пиппо Дельбоно "Июньские истории", который в монологе один на один с залом позволил себе необычайный уровень исповедальности. Пластический спектакль Антона Адасинского (DEREVO, Дрезден) "Последний клоун на земле", "Кавказский меловой круг" знаменитого театра Berliner Ensemble (режиссер - Михаэль Тальхаймер).

Прекрасный город Воронеж за эти годы превратился в российский аналог Авиньона

И это только театр. А ведь еще были фотовыставка Александра Родченко конца 1920-х, собранная Ольгой Свибловой, литографии, живопись, керамика Фернана Леже из собрания ГМИИ им. Пушкина, "Наивная живопись" XX века из собрания ММОМА (в Воронеж привезли работы Пиросмани, Петрова-Водкина, Гончаровой и Ларионова). А еще - огромная книжная ярмарка независимых издательств, лекции и встречи с Гузель Яхиной, Леонидом Юзефовичем, концерты Kronos Quartet и Леонида Десятникова.

Незабываемые дни, еще больше, чем прежде, сроднившие жителей и гостей Воронежа.