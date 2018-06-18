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18.06.2018 05:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

130 крупных алмазов представят на аукционе во Владивостоке

Текст: Дина Непомнящая

Российская алмазодобывающая компания собирается выставить 130 алмазов массой от 10,8 карата на аукционе во Владивостоке, который пройдет с 18 по 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Суммарная масса лотов составит 2149 карат. Итоги аукциона организаторы планируют подвести 29 июня.

Это уже второе подобное мероприятие, которое компания проводит в столице Приморья. Первый аукцион проходил с 16 по 27 апреля 2018 года. Гостям предложили приобрести 110 камней ювелирного качества. Непроданными остались только девять из них.

С 13 июня алмазодобывающая компания также проводит аукцион в Гонконге. Он продлится до 27 июня, а итоги будут подведены 28 июня. На продажу выставили 105 лотов.

- Владивосток и Гонконг - две отличные площадки для привлечения клиентов из этих регионов. Более того, благодаря хорошему спросу, отмеченному на предыдущих торгах, мы приняли решение пересмотреть утвержденный ранее график, и в течение 2018 года провести во Владивостоке не два, а четыре аукциона, - заявил руководитель компании.

К участию в аукционах на двух площадках приглашены 150 компаний, представляющих Бельгию, Гонконг, Израиль, Индию, КНР, ОАЭ, Россию и США. Выставляемые на торги алмазы добыты в Якутии и Архангельской области.

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