Дальний Восток получит около 54 млрд рублей на социальное развитие

Правительство выделит почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 21 миллиард поступит в бюджеты 9 регионов уже в этом году.

Средства пойдут на строительство социальных объектов. По словам вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, всего предусмотрено возведение 195 объектов, в том числе 21 больницы, 32 школ, 26 дворцов спорта и стадионов, а также 7 дворцов культуры.

В Якутии планируется реализовать 7 проектов, в Камчатском крае - 3, в Приморском крае - 19, в Хабаровском крае - 10, в Амурской области - 31, в Магаданской области - 5, в Сахалинской области - 95, в Еврейской автономной области - 16 и в Чукотском автономном округе - 5 проектов.