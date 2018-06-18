Парламент Якутии сразу в трех чтениях принял законы о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции в четырех селах. Теперь число "трезвых" сел в республике достигло 182.

Практика законодательного закрепления запретительных мер была введена в Якутии весной 2015 года. Поначалу депутаты обсуждали каждый подобный законопроект, но впоследствии пришли к выводу, что в этом нет необходимости, поскольку все оговорено самими селянами на сходах.

Правда, в последнее время местным пропагандистам здорового образа жизни становится все сложнее убеждать односельчан в том, что водки на прилавках сельмагов быть не должно. Связано это с тем, что начиналось движение в маленьких удаленных поселениях, где проживают по 200-300 человек. Там проще прийти к согласию. Но все чаще с подобными инициативами стали выступать жители крупных сел, расположенных неподалеку от райцентров, и подобного единодушия уже не бывает.

К примеру, в селе Ымыяхтах проживают около 1300 человек. Когда общественный совет муниципального образования провел опрос, за полный запрет высказались 75 процентов взрослого населения. Этого, впрочем, хватило для того, чтобы обратиться в региональный парламент с просьбой узаконить запрет.

Ныне "полусухой" закон (торговать нельзя, пить не возбраняется) введен в населенных пунктах 31 района. Исключение составляют Якутск, промышленные Алданский и Нерюнгринский районы, а также городской округ "Жатай", в котором расположен всего один поселок речников.

На сегодня 182 населенных пункта в республике в списке "трезвых" сел

По мнению местных экспертов, ограничительные меры дадут эффект, когда вырастет поколение нынешних несовершеннолетних. Взрослых перевоспитывать бесполезно, поэтому надо, чтобы дети и подростки вообще не видели спиртное на прилавках магазинов.

Впрочем, уже сейчас некоторые результаты появляются. В частности, пошла на спад "пьяная" преступность. За первые четыре месяца 2018-го она сократилась по сравнению с прошлогодними данными на 8,5 процента.

Компетентно

Виктория Данильченко, адвокат

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Действие данной нормы не распространяется на продажу алкогольной продукции в столовых, кафе, ресторанах и других объектах общественного питания. Розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительной документации грозит индивидуальному предпринимателю денежным взысканием в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Если факт нарушения установлен в отношении юридического лица, суд может назначить наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо назначения штрафа также будет конфискована вся спиртосодержащая продукция.

Большой штраф предусмотрен и за нелегальную продажу алкоголя физическими лицами (если кто-то в частном порядке будет продавать спиртное из-под полы): это влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции. Если будут обнаружены факты получения существенной прибыли от подобной продажи, может наступить и уголовная ответственность за ведение нелегальной предпринимательской деятельности.

Что касается якутских деревень, которые находятся на расстоянии многих километров от областного и районных центров с их алкомаркетами, то полный запрет на продажу алкоголя - это действующая мера. В отношении же страны в целом государство должно бороться с алкоголизмом, однако не только прямыми запретами, но и иными методами, например: пропагандой здорового образа жизни, в том числе физкультуры и спорта, просветительской деятельностью и т.д. А главное, не стоит забывать и про необходимость повышения уровня жизни.

Подготовил Владислав Куликов