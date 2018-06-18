На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

- Шлейф распространился в северо-восточном направлении от Северо-Курильска, - рассказали спасатели.

Пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано. Угрозы для жизни людей нет.

В последний раз пепловым выбросом вулкан напоминал о себе в начале мая. Тогда высота столба была на пол метра меньше, чем сейчас.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.