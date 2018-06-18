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18.06.2018 11:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Поселок Наукан предложили включить в список наследия ЮНЕСКО

Текст: Дина Непомнящая

Крупнейший древний эскимосский поселок - древнеберингоморское поселение Наукан в Чукотском автономном округе - собираются номинировать в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе номинации "Наследие морских арктических зверобоев Чукотки".

Фото: depositphotos.com
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- Поселок Наукан - одно из удивительнейших мест планеты, где можно прикоснуться к столетиям истории эскимосского народа, узнать о стойкости первых русских землепроходцев, стоя на земле Азии увидеть Америку, почувствовать красоту и хрупкость суровой арктической природы, - цитируют на сайте правительства региона слова начальника окружной инспекции по госохране объектов культурного наследия Светланы Никоновой.

По ее мнению, сохранить и передать потомкам это место - важная задача нашего поколения.

Специалисты Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева готовят заявку на включение объекта культурного наследия в предварительный список ЮНЕСКО. Также они занимаются подготовкой номинационного досье.

По правилам подавать на рассмотрение о включении в список всемирного наследия можно только один объект в год от страны. Помимо Наукана, в высокой готовности в России находятся номинации еще от шести регионов. Это значительно увеличивает конкуренцию.

Номинация может быть и трансграничной, то есть включить не только объекты на территории нашей страны, но и схожие памятники в Канаде. Поэтому сейчас представители Чукотского автономного округа собираются принять участие в работе 42-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и встретиться с канадскими коллегами, чтобы совместно с ними добиться сохранения памятников эскимосской культуры.

Справка "РГ"

Поселок Наукан расположен на конечной точке Азиатского материка, у пролива, разделяющего Азию и Америку. Вечная мерзлота сохранила в хорошем состоянии множество предметов древнего быта эскимосов.

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