Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео

В завершающей части сбор-похода Приморской Тихоокеанского флота ударная группа ракетных катеров расстреляла крылатыми ракетами "Москит" плавучую мишень в Японском море. Наблюдение за стрельбой вилось с беспилотников "Орлан": средства объективного контроля подтвердили поражение цели - большого морского щита, изображавшего вражеский эсминец, - сообщили в Минобороны России.

В маневрах участвовали порядка 50 кораблей ТОФ: тральщики, катера, подводные лодки, вспомогательные суда. Каждый выполнял свою задачу: минно-тральные корабли провели отряд через минные поля, выставленные условным противником, подлодки обеспечивали противолодочные учения, ракетные катера и малые ракетные корабли отработали встречный бой.

На полигоне у мыса Клерка большие десантные корабли "Адмирал Невельской", "Николай Вилков" и "Пересвет" вместе с кораблями под прикрытием авиации высадили морскую пехоту на побережье. Затем БДК обстреляли невидимые береговые цели из систем залпового огня.

Главное преимущество сверхзвуковой крылатой ракеты "Москит" - ее крайне сложно перехватить. Сразу после старта и на подлете к цели ракета непредсказуемо маневрирует, что в сочетании со скоростью 2,5 Маха делает ее очень неудобной мишенью для систем ПВО. К цели девятиметровая ракета летит на высоте 7-20 метров над водой, корабельные радары ее попросту не замечают. 300-килограммовой боевой части достаточно для уничтожения крупного корабля.

Видео пусков опубликовал телеканал "Звезда".