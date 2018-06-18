Туристическим организациям на Дальнем Востоке обнулили налоговую ставку

Дальневосточным туристическим предприятиям предоставили право применять налоговую ставку 0% за налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Такое постановление подписал сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев.

Обнуленная ставка будет действовать для организаций, занимающихся некоторыми видами туристско-рекреационной деятельности. Всего их 13, в их числе: деятельность гостиниц и прочих мест для временного и краткосрочного проживания, проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг, деятельность санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков, деятельность в области спорта в части охотничьих и рыболовных заповедников, проводников в горах, связанная со спортивно-любительским рыболовством и охотой, зрелищно-развлекательная деятельность в части горнолыжных комплексов, деятельность пляжей, включая прокат оборудования, перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками.