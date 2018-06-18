Новости

Моуринью: Германия выйдет в плей-офф ЧМ и может дойти до полуфинала 10:42
В Ленобласти получил пробоину сухогруз с удобрениями 10:41
В Якутии подтвердилось массовое заболевание сальмонеллезом 10:37
Сочинская выдра предсказала победителя матча Россия - Египет 10:33
Ученые рассказали, как защититься от рака груди 10:23
Таможня предложила ввести пошлину на все зарубежные интернет-покупки 10:20
Мексиканский фанат после победы сборной сделал девушке предложение 10:17
Тюменские ученые разработают искусственные суставы 10:15
Белорусские десантники прибыли в Россию на учения "Славянское братство" 10:14
В Якутии за день произошло два сбоя подачи электроэнергии 10:11
После ДТП в Пермском крае водителя пришлось вырезать из автомобиля 10:08
Марадона: При такой игре Сампаоли может не возвращаться в Аргентину 10:00
В Краснодаре сгорел частный дом 09:58
В Приамурье прошел самый сильный за сто лет ливень 09:53
Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео 09:53
В Свердловской области штрафы ГИБДД потратят на ремонт дорог 09:50
В Самаре сербскому футболисту подарили Lada за гол Коста-Рике 09:50
Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов 09:49
МЧС предупредило об угрозе затопления на Кубани и Ставрополье 09:46
Во время сегодняшних матчей ЧМ-2018 будет жарко 09:45
Омича оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера 09:36
ВС РФ проверит перевод участка трассы М4 "Дон" на платную основу 09:32
На Ставрополье сбежавшего мальчика нашли в лесополосе 09:32
Из-за пожара на шахте в Кузбассе эвакуировано 114 горняков 09:26
В Приангарье нашли пропавшего неделю назад на реке туриста 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Ночной штурм армейского спецназа сняли на видео
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
18.06.2018 10:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии за день произошло два сбоя подачи электроэнергии

Текст: Владимир Таюрский

В понедельник утром жители Усть-Алданского улуса Якутии остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии.

В Якутии буря оставила без электричества 85 тысяч человек

Для скорейшего восстановления подачи энергии были введены в работу резервные дизельные электростанции. Это позволило вернуть свет во все дома по временной схеме. Сейчас ведутся восстановительные работы на линии, сообщает пресс-служба "Якутскэнерго".

Через несколько часов после этого сбоя, по данным Минэнерго РФ, автоматика отключила ЛЭП, снабжающую электроэнергией часть бытовых потребителей Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов (около 54,6 тысячи человек), а также предприятия местной промышленности. Успешным автоматическим повторным включением энергоснабжение было восстановлено.

Главное сегодня

В Верховной раде заявили о надвигающейся катастрофе
Из-за пожара на шахте в Кузбассе эвакуировано 114 горняков
Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали
Электромобили предложили освободить от платы за парковку
Семь полицейских пострадали в результате беспорядков в Македонии