В Якутии за день произошло два сбоя подачи электроэнергии

В понедельник утром жители Усть-Алданского улуса Якутии остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на линии.

Для скорейшего восстановления подачи энергии были введены в работу резервные дизельные электростанции. Это позволило вернуть свет во все дома по временной схеме. Сейчас ведутся восстановительные работы на линии, сообщает пресс-служба "Якутскэнерго".

Через несколько часов после этого сбоя, по данным Минэнерго РФ, автоматика отключила ЛЭП, снабжающую электроэнергией часть бытовых потребителей Таттинского, Томпонского и Усть-Майского районов (около 54,6 тысячи человек), а также предприятия местной промышленности. Успешным автоматическим повторным включением энергоснабжение было восстановлено.