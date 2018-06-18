В Приамурье главу инспекции стройнадзора обвинили во взяточничестве

Следственный комитет РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении главы областной инспекции строительного надзора.

Как сообщила пресс-служба городского суда, ему инкриминируется "получение взятки должностным лицом за незаконные действия" (часть 3 статьи 290 УК РФ). За совершение этого преступления предусмотрено наказание сроком до восьми лет.

Благовещенский городской суд согласился с доводами следователя, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей и других участников уголовного производства. В итоге он проведет под стражей два месяца.